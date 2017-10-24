В Лаборатории Касперского рассказали о вирусе-шифровальщике Bad Rabbit

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Атака нового вируса-шифровальщик Bad Rabbit направлена прежде всего на корпоративные сети, сообщается в блоге "Лаборатории Касперского".

Название Bad Rabbit фигурирует на странице в даркнете, на которую создатели вируса отправляют за информацией. За расшифровку данных хакеры требуют перевести на их счета сумму в 0,05 биткойна — примерно 283 доллара или 15 700 рублей, отметили в "Лаборатории Касперского".

По данным компании, от шифровальщика пострадали несколько российских СМИ, таких, как "Интерфакс" и "Фонтанка", возможно, с Bad Rabbit связана и кибератака на аэропорт Одессы.

Большая часть пострадавших от кибератаки находится в России, в значительно меньшем количестве атаки Bad Rabbit зафиксированы в Украине, Германии и Турции. Распространение вируса происходит через ряд заражённых сайтов российских СМИ, уточнили в компании.

Подробности кибератаки сотрудникам "Лаборатории Касперского" установить пока не удалось. "Используются методы, похожие на те, что мы наблюдали в атаке ExPetr, однако связь с ExPetr мы подтвердить не можем", — говорится в сообщении.

В компании Group-IB сообщили, что атака готовилась несколько дней и началась на Украине — вирус поразил одесский аэропорт, киевский метрополитен и Министерство инфраструктуры страны.