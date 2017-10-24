МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Актер Армен Джигарханян подал заявление на развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

"Он попросил сделать заседание закрытым. Вопрос по разделу имущества будет решаться отдельно", — пояснил журналу StarHit друг актера Артур Согоманян. По его словам, супруга Джигарханяна "увела у него все".

Актера госпитализировали 10 октября в состоянии средней тяжести, при этом Джигарханян поступил в больницу частным образом, без каких-либо документов и просил не сообщать о состоянии его здоровья никому, включая 38-летнюю жену.

Позднее СМИ сообщили о намерении актера подать на развод. В программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым" Джигарханян заявил, что не готов простить супругу, которая причинила ему "много боли".