В Роскомнадзоре оценили закон о СМИ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Действующее в России законодательство в отношении СМИ и сферы распространения информации является достаточно либеральным, в нем никогда не было никакой политики, считает замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

"У нас закон о СМИ и то законодательство, которое регулирует распространение информации, — оно, и это, безусловно, хорошо, достаточно либеральное. У нас никогда не было в нем никакой политики, никогда не было там никаких ограничений на что-то, когда кто-то из-за рубежа пытается повлиять на наши какие-то политические решения или экономические решения и так далее", — сказал Субботин в ходе расширенного заседания рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства РФ в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела.

Ранее члены комиссии Совфеда по защите госсуверенитета предлагали ввести в законодательство России понятие вмешательства во внутренние дела РФ, а также возможность проводить парламентское расследование по этим фактам.

Как отмечал глава комиссии Андрей Климов, к 1 ноября в комиссии ждут предложений от профильных министерств и ведомств по защите российского суверенитета от попыток вмешаться извне. Парламентарии отмечали, что западные страны, особенно США, и не скрывали своего желания влиять на внутреннюю политику России, активность такой негативной практики возрастает по мере приближения президентских выборов в РФ в марте будущего года.