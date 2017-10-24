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Общество

Исследование: россияне курят все меньше, но ищут альтернативу сигаретам

17:3324.10.2017
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© Fotolia / PiLensPhotoЗапрет курения. Архивное фотоЗапрет курения. Архивное фото
© Fotolia / PiLensPhoto

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Количество курильщиков в России продолжает снижаться: число потребителей табачных изделий за пять лет уменьшилось на треть; однако одновременно россияне начинают искать альтернативу классическим сигаретам, говорится в пресс-релизе исследовательского холдинга "Ромир".

Табличка Курение запрещено. Архивное фото
© Fotolia / Heath Doman
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В сентябре 2017 года холдинг провел опрос населения России на тему курения. В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

"Количество курильщиков продолжает снижаться. Так, в 2013 году называли себя потребителями табачной продукции 40% населения, в 2014 – 38%, в 2015 доля снизилась до 32%, а 2016 году была получена доля курильщиков в размере 28%. В сентябре 2017 года о пристрастии к курению заявили 26% россиян", — сообщает "Ромир".

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Доля курящих мужчин по сравнению с 2016 годом снизилась до 42% с 47%, доля россиянок-курильщиц осталась на уровне 13%. "Основная масса курильщиков (97%) предпочитает обычные сигареты с фильтром. В 95% случаев курящие россияне потребляют табак каждый день", — добавляется в релизе.

Среднее количество выкуриваемых сигарет в день составляет 17 штук, у мужчин этот показатель находится на уровне 18 штук, у женщин — 15 штук. Больше всего курят россияне в возрасте от 35 до 59 лет — они заявляют о потреблении 19-20 сигарет в день. Молодежь от 18 до 24 лет выкуривает в день в среднем 13 сигарет.

Сигареты дорожают, россияне ищут альтернативу

В то же время "Ромир" обращает внимание на рост цен на сигареты. "За пять лет средняя цена пачки выросла почти в 2 раза — с 57 рублей в 2013 году до 108 рублей в нынешнем. Доля курильщиков за это время сократилась, но на треть с 40% до 26%", — отмечает холдинг.

Девушка с электронной сигаретой. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Ромир" считает, что снижение доли курильщиков замедляется за счет перехода на другие виды табачной продукции. В частности, по итогам опроса 2017 года по 8% курильщиков покупают сигареты без фильтра, курят кальяны и электронные сигареты. Меньшей популярностью у респондентов пользуются сигары (6% опрошенных) сигариллы с фильтром (3%) и трубки (2%).

"Еще год назад в рамках аналогичного опроса в курении электронных сигарет признавались 4% курильщиков. То есть за год произошел двойной рост аудитории. Причем четверть из них (2% от общего числа курильщиков) используют электронные сигареты каждый день", — напоминает холдинг. В молодежной среде (18-24 года) электронные сигареты курит каждый четвертый, такой же показатель — по курению кальяна.

"В распространении электронного курения просматривается тренд новой культуры курения – меньший вред для здоровья и окружающих. И, вполне вероятно, эта тенденция будет развиваться. Таким образом, доля потребителей электронных сигарет и кальяна, скорее всего, будет и дальше расти за счет курильщиков 18-24 лет", — допускает "Ромир".

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