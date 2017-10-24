Заммэра Переславля-Залесского уволился из администрации после ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Заместитель мэра Переславля-Залесского (Ярославская область) Сергей Дьячков, устроивший, по данным СМИ, в нетрезвом виде в День победы ДТП без пострадавших, уволился из администрации города, сообщил РИА Новости представитель администрации.

Как сообщали порталы 76.ru и progorod76.ru, 9 мая 2017 года Дьячков врезался на своем автомобиле в другой автомобиль. В ДТП никто не пострадал. Очевидцы происшествия утверждали, что Дьячков был нетрезв и отказался от медицинского освидетельствования.

В УМВД по региону не стали комментировать РИА Новости подробности ДТП.

"Дьячков уволился по собственному желанию", — сказала РИА Новости представитель администрации, добавив, что увольнение никак не связано с ДТП.

Дьячков приехал в Переславль в декабре 2016 года из Подмосковья в составе команды и. о. мэра Владимира Волкова, назначенного вместо Дениса Кошурникова, который был арестован по уголовному делу о растрате миллиарда рублей "Роснано".