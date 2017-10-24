Москалькова призвала изменить закон о взыскании долгов по ЖКХ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призывает изменить законодательство о взыскании долгов по ЖКХ, чтобы не оставлять людей без средств к существованию.

Ранее в забайкальских СМИ появилась информация о пенсионере, написавшем президенту Владимиру Путину письмо с просьбой дать распоряжение губернатору, главе района и главе сельского поселения Яснинское вырыть ему могилу и купить гроб, так как после снятия денег за долги по ЖКХ ему не на что жить. Позже судебные приставы пообещали вернуть половину денег и снять арест со счета пенсионера Анатолия Вертипрахова. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал руководство региона разобраться с жилищно-коммунальными тарифами.

"Очень важно дифференцированно подходить судам к решению о взыскании, если речь идет о выполнении имущественных обязательств, которые могут повлечь необратимые тяжелые последствия для виновного… Важно проанализировать (эту проблему) и внести изменения в законодательство", — заявила Москалькова РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что подобные ситуации, когда у людей забирают последние средства к существованию, сегодня не редкость. Виной тому, по словам Москальковой, заложенный в законодательстве конфликт интересов, когда судебные приставы обязаны выполнять свой долг в любой ситуации, так как это предусмотрено законом.

"Сегодня, к сожалению, далеко не все граждане знают, что малоимущие имеют определенные льготы по ЖКХ, в том числе на компенсацию от государства, если взыскание за коммунальные услуги выше, чем минимальный прожиточный минимум", — отметила Москалькова.

Тем не менее она уточнила, что линия дифференциации взысканий в зависимости от материального положения должника на данный момент выстроена не до конца.