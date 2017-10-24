Москалькова призвала изменить закон о взыскании долгов по ЖКХ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призывает изменить законодательство о взыскании долгов по ЖКХ, чтобы не оставлять людей без средств к существованию.
"Очень важно дифференцированно подходить судам к решению о взыскании, если речь идет о выполнении имущественных обязательств, которые могут повлечь необратимые тяжелые последствия для виновного… Важно проанализировать (эту проблему) и внести изменения в законодательство", — заявила Москалькова РИА Новости.
Омбудсмен отметила, что подобные ситуации, когда у людей забирают последние средства к существованию, сегодня не редкость. Виной тому, по словам Москальковой, заложенный в законодательстве конфликт интересов, когда судебные приставы обязаны выполнять свой долг в любой ситуации, так как это предусмотрено законом.
"Сегодня, к сожалению, далеко не все граждане знают, что малоимущие имеют определенные льготы по ЖКХ, в том числе на компенсацию от государства, если взыскание за коммунальные услуги выше, чем минимальный прожиточный минимум", — отметила Москалькова.
Тем не менее она уточнила, что линия дифференциации взысканий в зависимости от материального положения должника на данный момент выстроена не до конца.