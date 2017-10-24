Путин призвал образовательные учреждения учитывать современные тенденции

Владимир Путин на встрече с национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам Вордскиллс. 24 октября 2017

Владимир Путин на встрече с национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам Вордскиллс. 24 октября 2017

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Образовательные учреждения при подготовке кадров для производства должны учитывать современные компетенции, в том числе в робототехнике, а власти постараются обеспечить развитие этого направления в регионах, сказал президент РФ Владимир Путин.

На встрече с президентом участники национальной сборной России WorldSkills предложили проводить в России больше чемпионатов по робототехнике.

"Так и будем стараться, по-моему, к этому все и идет. Мы же на регулярной основе стали проводить региональные, общенациональные, республиканские соревнования подобного рода, будем это точно развивать",- сказал Путин.

Он отметил, что руководителям регионов рекомендует встретиться с членами национальной сборной и поддержать движение WorldSkills на уровне субъектов.

Путин сказал, что можно рассмотреть появление новых связанных с IT предметов в учебных заведениях среднего профессионального образования. "Программы достаточно быстро устаревают. Экономика и то, что требуется от экономики с точки зрения подготовки кадров, развивается гораздо быстрее", — пояснил Путин.

Он отметил, что соответствующее поручение уже есть. Готовить нужно не по методикам 30-летней давности, а "специалистов, которые будут нужны сегодня и завтра", сказал президент. "А без тех направлений, в том числе робототехники, уже скоро на производстве будет делать нечего", — отметил Путин.

Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 медалей (шесть золотых, четыре серебряных, одну бронзовую) и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете российская сборная заняла пятое место. Результаты четырехдневной борьбы за награды среди представителей 77 стран мира объявили в минувший четверг на торжественной церемонии закрытия в Абу-Даби.