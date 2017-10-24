Ассанж станет гостем программы Познера

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж станет гостем очередной передачи Владимира Познера, которая появится в эфире Первого канала 30 октября.

"30 октября 2017 года в программе "Познер" — Джулиан Ассанж", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского журналиста "Познер Online".

В сообщении не уточняется, каким образом будет проходить интервью — по видеосвязи или лично.

Джулиан Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.