Минобороны опровергло слухи о невыплате средств вдове погибшего в Сирии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Минобороны РФ провело доскональное разбирательство в связи с утверждениями о некоем "споре" вдовы погибшего в Сирии российского военнослужащего с военным ведомством из-за выплат положенной финансовой компенсации, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства.

"В результате разбирательства, в том числе разговора с вдовой российского военнослужащего, подтвержден факт передергивания и клеветнического искажения британским агентством Reuters ее слов в интервью. Все компенсационные выплаты и единовременное пособие в связи с гибелью российского военнослужащего были своевременно оформлены и выплачены Министерством обороны в полном объеме", — заявили в Минобороны.

По данным ведомства, финансовые средства в соответствии с российским законодательством получены в равных долях и полном размере всеми близкими родственниками погибшего военнослужащего: вдовой, матерью военнослужащего и его троими детьми.

В Минобороны посетовали, что статью Reuters перепечатали без должной проверки и ряд российских СМИ.

Накануне британское информационное агентство опубликовало статью "Вдова убитого в Сирии российского майора добивается помощи от властей", в котором говорится о якобы невыплаченных ей страховых выплатах после гибели мужа.