В Госдуме подготовят поправки, упрощающие обжалование штрафов водителями

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что подготовит поправки в законодательство, которые упрощают для водителей систему обжалования штрафов.

"Сделать надо так, чтобы ошибки (при вынесении постановления о штрафах), которые визуально видны, должностные лица могли отменять собственными постановлениями. Сейчас они не имеют право это делать", — сказал Лысаков журналистам.

По его словам, сейчас для отмены ошибочного постановления нужно либо обращение автовладельца, либо представление прокуратуры.

Лысаков предлагает разработать поправки, которые бы позволяли должностным лицам в случае ошибки отменять постановления "одной кнопкой" на портале госуслуг.

Депутат добавил, что поправки будет разрабатываться уже в 2018 году.