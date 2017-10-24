В Госдуме подготовят поправки, упрощающие обжалование штрафов водителями

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что подготовит поправки в законодательство, которые упрощают для водителей систему обжалования штрафов.
По его словам, сейчас для отмены ошибочного постановления нужно либо обращение автовладельца, либо представление прокуратуры.
Лысаков предлагает разработать поправки, которые бы позволяли должностным лицам в случае ошибки отменять постановления "одной кнопкой" на портале госуслуг.
Депутат добавил, что поправки будет разрабатываться уже в 2018 году.