В Госдуме предлагают отменить выезд сотрудников ГИБДД на ДТП без жертв

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что направил обращение премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят отменить выезд сотрудников ГИБДД на ДТП, в которых нет пострадавших.

"Прошу дать поручение рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и федеральные подзаконные нормативные акты, которые позволят отменить выезд сотрудников ГАИ на ДТП, в которых нет пострадавших", — говорится в копии обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Как отмечает депутат, для снятия психологической неготовности автомобилистов в 100% случаев оформлять ДТП без жертв без участия сотрудников ГИБДД, предлагается распространить стоимости страхового возмещения ущерба по ОСАГО либо до 400 тысяч рублей, как в Москве, Сант-Петербурге и их областях, либо вообще отменить этот лимит по Европротоколу, поскольку средняя стоимость страховых выплат по ОСАГО не превышает по стране сумму в 30 тысяч рублей.

"В случае принятия данных предложений, резко улучшится пропускная способность наших дорог и уменьшится загруженность сотрудников ДПС, которые смогут более эффективно заниматься организацией дорожного движения и обеспечения дорожной безопасности", — считает Лысаков.