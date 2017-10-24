Sputnik подвел итоги работы на фестивале молодежи в Сочи

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik завершило свою работу на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который прошел с 14 по 22 октября в Сочи. Все дни мероприятия на стенде Sputnik работала выездная радиостудия, которую посетило несколько десятков спикеров международного уровня. Корреспонденты Sputnik в режиме нон-стоп выпускали самые актуальные новости с фестиваля, на порталах агентства публиковался разнообразный мультимедийный контент: видео, фоторепортажи, эксклюзивные интервью и инфографика. Эксперты Sputnik обучили молодых специалистов стандартам современной журналистики, что вызвало большой ажиотаж и непрекращающийся поток студентов. А известный художник и автор символа ВФМС 1985 года Михаил Веременко сделал памятный подарок информагентству и отметил его продуктивную работу.

© Sputnik Международное информационное агентство и радио Sputnik на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи © Sputnik Международное информационное агентство и радио Sputnik на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи

Во время обучающей программы сотрудники Sputnik показали как создавать мультимедийные материалы и рассказали о процессе редактирования текста. Специально для этого был создан сайт Sputnik New Media, в котором могли работать и совершенствовать свои навыки только обучающиеся, но из-за высокого интереса участников фестиваля к программе пришлось открыть доступ для всех. Также в некоторые дни наплыв желающих прослушать лекции был настолько велик, что не всем хватало места в аудитории.

Делегаты из Латвии, Кыргызстана, Грузии, Белоруссии, Ливана и других стран были гостями радиостудии Sputnik. В их числе министр образования Белоруссии Игорь Карпенко, заместитель директора Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики Мирлан Парханов.

Интервью корреспондентам Sputnik дали такие известные личности как генеральный директор WWF Марко Ламбертини, журналист и телеведущий Анатолий Вассерман, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, режиссер Федор Бондарчук, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки и многие другие.

© Sputnik Международное информационное агентство и радио Sputnik на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи © Sputnik Международное информационное агентство и радио Sputnik на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел с 14 по 22 октября в Сочи. Он собрал более 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогал в организации мероприятия волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтёров.

Sputnik (sputniknews.com) — международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках (включая английский, арабский, испанский, итальянский, китайский, польский, португальский, сербский, турецкий, французский и хинди), аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях.