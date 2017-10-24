Заседания президиума РАН будут транслировать в интернете

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Заседания президиума Российской академии наук планируется транслировать в интернете, чтобы академические научные работники оперативно получали информацию о ключевых вопросах, обсуждаемых президиумом, сообщил президент РАН Александр Сергеев.

"Мы хотим развить такую практику, чтобы вопросы, выходящие за пределы нашего зала, транслировались бы в интернете, чтобы работники академической науки "получили контакт" и знали бы, что происходит на заседаниях президиума", — сказал Сергеев во вторник на очередном заседании президиума РАН.

Президиум РАН — постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления Академии наук, своего рода ее "главный штаб". В состав президиума входят президент и вице-президенты РАН, а также члены Академии наук, избранные ее общим собранием. По итогам сентябрьского общего собрания Академии наук президиум был сформирован в составе 67 человек (президент РАН, 11 вице-президентов и 55 остальных членов президиума, в числе которых академики-секретари тематических отделений РАН).

Первое после прошедших в конце сентября выборов руководства Академии наук заседание президиума РАН прошло 10 октября. Заседания президиума проходят раз в две недели.