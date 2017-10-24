Медики рассказали о состоянии раненой журналистки "Эха Москвы"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Состояние журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.

"Она находится в реанимационной палате интенсивной терапии", — сказала собеседница агентства.

Накануне днем мужчина ворвался в редакцию радиостанции и ударил журналистку ножом в горло. Нападавшего задержали, Фельгенгауэр госпитализировали, после операции ее ввели в искусственную кому.

Задержанным оказался 48-летний Борис Гриц, у него двойное гражданство — России и Израиля. В 2003 году он уехал в Израиль и вернулся в Россию лишь месяц назад, жил в Москве у своего знакомого.

Гриц объяснил свой поступок тем, что Фельгенгауэр "преследовала его два месяца" через "телепатический контакт". Он пройдет психиатрическую экспертизу.