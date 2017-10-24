В московском зоопарке построят пешеходный мост-волну

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пешеходный мост-волну с подогревающимися ступенями построят на территории Московского зоопарка, сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Белая ажурная конструкция соединит старую территорию зоосада с новой и станет дублером существующего моста через Большую Грузинскую улицу. Новый мост будет в два раза шире, с двумя входами-выходами с каждой стороны, а также с подогревающимися ступенями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый мост будет около 12 метров в высоту и протяженностью 22 метра. Ширина новой конструкции составит десять метров, что в два раза шире, чем у уже существующего моста.

"При создании нового моста через Большую Грузинскую улицу в Москве авторы обращались к опыту всемирно известных архитекторов, работающих в футуристическом стиле или стиле биотек, предполагающем использование в архитектуре природных форм. Ярким примером такого стиля является подвесной пешеходный мост Campo Volantin в испанском городе Бильбао, его создал архитектор и скульптор Сантьяго Калатрава", — рассказал порталу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Кузнецов добавил, что действующий мост перестал справляться с наплывом посетителей. В выходные и праздничные дни посетителям приходится стоять в очереди, чтобы попасть со старой территории зоосада на новую.