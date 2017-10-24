В Минобрнауки прокомментировали шумиху вокруг диссертации Мединского

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Минобрнауки РФ назвали шумиху в СМИ вокруг диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского попыткой оказать давление на окончательное решение ведомства по этому вопросу теми, кто не смог убедить президиум ВАК в научном споре, заявил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.
Ранее президиум ВАК принял решение сохранить учёную степень министра. Глава Минобрнауки Ольга Васильева позлее сообщила журналистам, что соответствующий приказ ожидается через две недели. Согласно процедуре, приказ министерства закрепит окончательное решение в данном вопросе.