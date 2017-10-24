В Минобрнауки прокомментировали шумиху вокруг диссертации Мединского

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Минобрнауки РФ назвали шумиху в СМИ вокруг диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского попыткой оказать давление на окончательное решение ведомства по этому вопросу теми, кто не смог убедить президиум ВАК в научном споре, заявил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

"Всю шумиху в СМИ мы воспринимаем как попытку оказать давление на окончательное решение Минобрнауки теми, кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК", — сказал Емельянов.

Ранее президиум ВАК принял решение сохранить учёную степень министра. Глава Минобрнауки Ольга Васильева позлее сообщила журналистам, что соответствующий приказ ожидается через две недели. Согласно процедуре, приказ министерства закрепит окончательное решение в данном вопросе.