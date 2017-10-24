Конкурс Стенина выставит работы победителей в Шанхае

ШАНХАЙ, 24 окт — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, представит работы победителей 2017 года в Шанхае с 27 октября по 5 ноября 2017 года в пресс-башне Шанхайской Объединенной медиагруппы. Темой выставки станут глобальные гуманитарные вызовы. Российский фотоконкурс для молодых журналистов всего мира привезет в Китай почти 100 работ, каждая из которых может считаться эталоном жанра.

© Алексей Филиппов | Stenincontest Серия работ "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова из России © Алексей Филиппов | Stenincontest Серия работ "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова из России

Среди ярких образов, представленных на выставке, работа российского журналиста Анара Мовсумова* "Театр без границ" — черно-белый кадр, с которого с надеждой смотрит участник театральной студии для детей с синдромом Дауна и другими особенностями развития; пронзительный портрет маленького жителя трущоб в провинции Найроби китайца Ихэн Чена, "На кончиках пальцев", фотоистория побед и преодолений в одном из красивейших видов спорта, спортивной гимнастике, россиянина Алексея Филиппова, жанровый портрет "Продавщица сладкой ваты", выхваченный объективом киргизского фотографа Табылды Кадырбекова, элегантная фотография "Культура селфи" сербки Елены Янкович, и множество других.

В международном турне конкурса Стенина Шанхай стал пятой остановкой вслед за Москвой, Стамбулом, Краснодаром и Афинами. До конца 2017 года работы лучших молодых журналистов покажут также в Испании, Польше, ЮАР и Мексике.

Лауреат Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2017 года Анар Мовсумов: "Конкурс имени Андрея Стенина — один из немногих конкурсов для фотожурналистов в России с авторитетным международным жюри. В нем участвует множество фотографов со всего мира и, конечно же, большинство профессионалов из нашей страны. История студии для реабилитации детей с особенностями развития — "Театр без границ" — очень вдохновила меня".

Директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "Конкурс имени Андрея Стенина рад видеть в составе своего жюри именитых коллег-экспертов ШОМГ, и надеемся, что это станет доброй традицией для нашей площадки, которая поддерживает молодых журналистов всего мира. Китайская школа фотожурналистики является одной из ведущих, и мы будем рады видеть среди конкурсантов нового года еще большее молодых фотопрофессионалов из Китая".

Шанхайская объединённая медиа группа (SUMG) вобрала в себя две ведущие газетные группы – "Цзиефан дейли групп" и "Веньхуэй-синьминь юнайтед медиа груп" (Jiefang Daily Group and Wenhui-Xinmin United Media Group.) ШОМГ – крупнейшая по масштабу/охвату медиагруппа (издательская группа) Китая. В настоящее время ШОМГ издает 23 газеты и журнала, владеет двумя издательствами. В компании работают свыше 8 тыс. человек.

* Особая отметка жюри, специальный приз партнера конкурса в 2017 году – Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ)

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa, Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo и "Фотопарад в Угличе".