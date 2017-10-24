РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Конкурс Стенина выставит работы победителей в Шанхае

10:0024.10.2017
(обновлено: 10:02 24.10.2017)
0210
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestБеженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из ИспанииБеженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest

ШАНХАЙ, 24 окт — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, представит работы победителей 2017 года в Шанхае с 27 октября по 5 ноября 2017 года в пресс-башне Шанхайской Объединенной медиагруппы. Темой выставки станут глобальные гуманитарные вызовы. Российский фотоконкурс для молодых журналистов всего мира привезет в Китай почти 100 работ, каждая из которых может считаться эталоном жанра.

Дорога в школу Айдара Колдашева
© Алексей Мальгавко | Stenincontest
В Афины привезут выставку конкурса имени Андрея Стенина
Среди ярких образов, представленных на выставке, работа российского журналиста Анара Мовсумова* "Театр без границ" — черно-белый кадр, с которого с надеждой смотрит участник театральной студии для детей с синдромом Дауна и другими особенностями развития; пронзительный портрет маленького жителя трущоб в провинции Найроби китайца Ихэн Чена, "На кончиках пальцев", фотоистория побед и преодолений в одном из красивейших видов спорта, спортивной гимнастике, россиянина Алексея Филиппова, жанровый портрет "Продавщица сладкой ваты", выхваченный объективом киргизского фотографа Табылды Кадырбекова, элегантная фотография "Культура селфи" сербки Елены Янкович, и множество других.

© Алексей Филиппов | StenincontestСерия работ "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова из России
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Серия работ "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова из России

В международном турне конкурса  Стенина Шанхай стал пятой остановкой вслед за Москвой, Стамбулом, Краснодаром и  Афинами. До конца 2017 года работы лучших молодых журналистов покажут также в Испании, Польше, ЮАР и Мексике.

Лауреат Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2017 года Анар Мовсумов: "Конкурс имени Андрея Стенина — один из немногих конкурсов для фотожурналистов в России с авторитетным международным жюри. В нем участвует множество фотографов со всего мира и, конечно же, большинство профессионалов из нашей страны. История студии для реабилитации детей с особенностями развития  — "Театр без границ" — очень вдохновила меня".

Директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль:  "Конкурс имени Андрея Стенина рад видеть в составе своего жюри именитых коллег-экспертов ШОМГ, и надеемся, что это станет доброй традицией для нашей площадки, которая поддерживает молодых журналистов всего мира. Китайская школа фотожурналистики  является одной из ведущих, и  мы будем рады видеть среди конкурсантов нового года еще большее молодых фотопрофессионалов из Китая".

© Елена Янкович | StenincontestКультура селфи. Фотография Елены Янкович из Сербии
© Елена Янкович | Stenincontest
Культура селфи. Фотография Елены Янкович из Сербии

Шанхайская объединённая медиа группа (SUMG) вобрала в себя две ведущие газетные группы – "Цзиефан дейли групп" и "Веньхуэй-синьминь юнайтед медиа груп" (Jiefang Daily Group and Wenhui-Xinmin United Media Group.) ШОМГ – крупнейшая по масштабу/охвату медиагруппа (издательская группа) Китая. В настоящее время ШОМГ издает 23 газеты и журнала, владеет двумя издательствами. В компании работают свыше 8 тыс. человек.

* Особая отметка жюри, специальный приз партнера конкурса в 2017 году – Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ)

Фаза расслабления
© Константин Чалабов | Stenincontest
Российский этап роуд-шоу конкурса имени Стенина продолжится в Краснодаре
Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября  в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV,  Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex,  новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES.  В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek MagazineСоюз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa, Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo  и "Фотопарад в Угличе".

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена