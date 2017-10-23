МВД хочет ужесточить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. МВД предлагает ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде для лиц, уже подвергнутых административному наказанию за аналогичное правонарушение. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предложенные поправки предусматривают повышение максимальных срока заключения и суммы штрафа, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Необходимость подобных мер в ведомстве обосновывают ростом числа нарушений ПДД, совершенных в состоянии опьянения, в том числе теми водителями, которые уже задерживались за вождение в нетрезвом виде.

В МВД также отмечают, что суды при рассмотрении уголовных дел о вождении в пьяном виде крайне редко назначают наказание в виде лишения свободы. По этой причине "фиксируется значительное число фактов повторного совершения преступлений, в том числе в период расследования уголовного дела", говорится в документе.

В настоящее время за нарушение статьи 264.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ сроком до двух лет или лишения свободы на срок до двух лет. Все виды наказаний также предусматривают возможность лишить нарушителя права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.