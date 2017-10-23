ВАК пока не получал заявление об увольнении главы Совета по истории

Министр культуры РФ Владимир Мединский после заседания президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ. 20 октября 2017

Министр культуры РФ Владимир Мединский после заседания президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ. 20 октября 2017

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Заявление об увольнении от председателя Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории, который рекомендовал лишить ученой степени главу Минкультуры Владимира Мединского, в ВАК пока не поступало, сообщил РИА Новости глава комиссии Владимир Филиппов.

Ранее "Дождь" сообщил, что председатель Экспертного Совета ВАК по истории Павел Уваров написал заявление об уходе.

"Я пока заявления не видел, в ВАК оно не поступало", — сказал Филиппов.

Он также напомнил, что в связи с плановой ротацией всех экспертных советов ВАК, с 5 сентября по 5 ноября будут приниматься предложения по кандидатурам во все советы. Поэтому в этой ситуации понятия "увольнение" нет.

Ранее в понедельник Филиппов сообщил РИА Новости, что в связи с плановой ротацией, состав всех экспертных советов ВАК обновится минимум на 25% по сравнению с составом, утверждённым в феврале 2014 года. Всего в ВАК находятся 33 открытых экспертных советов и 15 советов по закрытым тематикам.

В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался. Президиум Высшей аттестационной комиссии 20 октября рекомендовал министерству образования и науки не лишать учёной степени доктора исторических наук Мединского.