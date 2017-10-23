ВАК пока не получал заявление Совета по науке при Минобрнауки по Мединскому

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Высшая аттестационная комиссия рассмотрит заявление Совета по науке при Минобрнауки по диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского, пока соответствующее заявление не поступало, сообщил РИА Новости глава ВАК Владимир Филиппов.

"Когда поступит это заявление к нам в ВАК, в министерство, тогда будем рассматривать. Пока в Высшую аттестационную комиссию данное заявление не поступало", — сказал Филиппов.

Ранее Совет по науке при Минобрнауки опубликовал на своем сайте заявление, в котором выразил озабоченность в связи с решением президиума ВАК сохранить учёную степень министру культуры.

Президиум Высшей аттестационной комиссии 20 октября рекомендовал министерству образования и науки не лишать учёной степени доктора исторических наук Мединского. Минобрнауки в ближайшее время подготовит приказ на основании решения президиума ВАК. Окончательное решение по вопрос о научной степени министра культуры ожидается через две недели после заседания президиума ВАК, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Согласно процедуре, приказ министерства закрепит окончательное решение в данном вопросе.

В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

При этом Васильева заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.