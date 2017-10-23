"Почта России" запустила online-сервис по отправке телеграмм

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Почта России" запустила сервис, с помощью которого в специальном разделе на сайте компании можно оформить online-заказ телеграммы, а доставлена она будет в бумажном виде, говорится в сообщении компании.
"При помощи online-сервиса по отправке телеграмм можно оформить и оплатить отправку текстового сообщения в любое время из любой точки мира при наличии доступа к сети интернет. При этом сохраняются все преимущества телеграммы, отправляемой из оффлайн канала: данный вид сообщения является юридически значимым документом, гарантируется соблюдение тайны связи и сохранение исходного текста сообщения", — говорится в сообщении.
Для доставки телеграммы теперь необязательно знать точный адрес получателя, достаточно указать номер его мобильного телефона. Оператор услуги сам уточнит адрес, по которому получателю будет удобно получить телеграмму. По умолчанию доставка телеграммы производится на следующий рабочий день. При этом online-сервис позволяет выбрать доставку в определенную дату.
Стоимость услуги online-заказа телеграммы зависит от ее вида и региона доставки и составляет от 250 до 390 рублей. Оплатить услугу можно банковской картой или при помощи мобильного платежа. После оплаты на электронный адрес, указанный при оформлении телеграммы, будет отправлено уведомление об отправке телеграммы.