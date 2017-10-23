"Почта России" запустила online-сервис по отправке телеграмм

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Почта России" запустила сервис, с помощью которого в специальном разделе на сайте компании можно оформить online-заказ телеграммы, а доставлена она будет в бумажном виде, говорится в сообщении компании.

Проект запущен в партнерстве с ПАО "Центральный Телеграф" — поставщиком услуги документальной электросвязи", — говорится в сообщении.

"При помощи online-сервиса по отправке телеграмм можно оформить и оплатить отправку текстового сообщения в любое время из любой точки мира при наличии доступа к сети интернет. При этом сохраняются все преимущества телеграммы, отправляемой из оффлайн канала: данный вид сообщения является юридически значимым документом, гарантируется соблюдение тайны связи и сохранение исходного текста сообщения", — говорится в сообщении.

Для доставки телеграммы теперь необязательно знать точный адрес получателя, достаточно указать номер его мобильного телефона. Оператор услуги сам уточнит адрес, по которому получателю будет удобно получить телеграмму. По умолчанию доставка телеграммы производится на следующий рабочий день. При этом online-сервис позволяет выбрать доставку в определенную дату.

На сервисе доступен выбор из трех видов телеграмм: обыкновенная, поздравительная и ритуальная. Для поздравительных телеграмм в адрес жителей Москвы, некоторых населенных пунктов Московской области, Санкт-Петербурга и еще более 40 городов сервис предлагает возможность выбора поздравительного бланка – всего более 50 вариантов художественных открыток.

Стоимость услуги online-заказа телеграммы зависит от ее вида и региона доставки и составляет от 250 до 390 рублей. Оплатить услугу можно банковской картой или при помощи мобильного платежа. После оплаты на электронный адрес, указанный при оформлении телеграммы, будет отправлено уведомление об отправке телеграммы.