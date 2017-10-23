Власти Москвы отказали "криптовалютчикам" в проведении шествия

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мэрия Москвы отказала "криптовалютчикам" в проведении 23 ноября шествия на Красной площади в связи с нарушением срока подачи уведомления, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Им отказано. В соответствии с 54-м законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, установлен срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения этого мероприятия. Они прислали заявку 16 октября, то есть задолго до 23 ноября. Поэтому организаторам было отказано", — пояснила РИА Новости представитель пресс-службы ведомства Елена Романова.

Ранее председатель общественной организации "Криптовалютное государство" Дмитрий Карпиловский сообщил РИА Новости, что уведомил власти Москвы о намерении провести на Красной площади шествие в поддержку легализации в России криптовалют.

Как следовало из уведомления, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, группа граждан планировала провести "шествие криптовалютчиков с целью создания одобрительного и положительного отношения к криптовалютам (виртуальным деньгам) руководства страны и Центробанка в лице Эльвиры Набиуллиной". Организатор шествия указывал, что по Красной площади с плакатами в защиту криптовалют планировали пройти около 200 человек.