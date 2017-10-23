Венедиктов: психотерапевт сотрудникам "Эха Москвы" не нужен, у них есть я

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сотрудники "Эха Москвы" не нуждаются в специализированной психологической помощи после инцидента с нападением на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Я их психологическая помощь", — ответил Венедиктов на соответствующий вопрос.

Фельгенгауэр в понедельник была ранена мужчиной, ворвавшимся в редакцию радиостанции, угрозы ее жизни нет, но состояние тяжелое; по предварительным данным, злоумышленником оказался проживающий в Израиле уроженец Грузии, испытывающий к журналистке личную неприязнь. По сведениям источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина говорит, что его зовут Борис Гриц, и утверждает, что Фельгенгауэр его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".