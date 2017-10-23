В Минобрнауки нет предложений по курсу о нравственности в школах

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Официального предложения о введении нового предмета "Нравственные основы семейной жизни" в российских школах в Минобрнауки не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведовства.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что в обязательную школьную программу может быть включён предмет "Нравственные основы семейной жизни". Как пишут издание, курс был разработан представителями РПЦ.

"На данный момент в Минобрнауки России не поступало официальное предложение о включении курса "Нравственные основы семейной жизни" в школьную программу", — говорится в сообщении.

В Российской академии образования РИА Новости также сообщили, что пока данная программа к ним на экспертизу не поступала.

Ранее пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов заявил РИА Новости, что Минобрнауки рассматривает все предложения о совершенствовании школьной программы, но введение нового курса "Нравственные основы семейной жизни" ещё требует широкого обсуждения с педагогическим и родительским сообществом. Пресс-секретарь министра подчеркнул, что школьная программа обязательных предметов уже сформирована, и напомнил, что в обязательную школьную программу уже включены курсы "Основы религиозных культур и светской этики" и "Обществознание", в которых уделено внимание изучению традиционных ценностей.