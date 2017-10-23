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Общество

Победитель конкурса имени Стенина: от инженера к фотографу

16:5623.10.2017
(обновлено: 17:04 23.10.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПобедители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в МосквеПобедители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости, Светлана Берило. Тридцатилетний Павел Волков второй год подряд стал призером Международного конкурса фотожурналистики имения Андрея Стенина. Инженер по образованию, в фотожурналистику он пришел в зрелом возрасте, чтобы, по его словам, погрузиться в историю, которая происходит у него на глазах. Фотограф рассказал РИА Новости о том, почему поменял профессию, какое влияние на жизнь оказывает его работа и почему композиция и свет – далеко не самое главное в хороших снимках.

Неужели все это правда?

Студенты-фотографы в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Конкурс Стенина стал учебной лабораторией для студентов-журналистов
Волков родился в Нижнем Тагиле, после школы уехал в Екатеринбург, чтобы получить образование инженера. По его словам, получив диплом и начав работать по специальности он вдруг понял, что "надо срочно все менять".

"Стал заниматься самокопанием: спрашивал себя, устраивает ли меня то, чем я занимаюсь. И понял, что хочу чего-то другого. Начал искать, пробовать", — рассказал Волков. В какой-то момент он понял, что хотел бы связать дальнейшую жизнь с фотоделом. Осознав это, Волков уволился и отправился в Санкт-Петербург — получать образование фотожурналиста.

В 23 года он накопил на свою первую "зеркалку" и стал снимать "для себя". "Когда читаешь книгу — погружаешься целиком в историю, для меня так же с фотографией — это погружение в социум, в историю, где все происходит у тебя на глазах. Бывают такие моменты, когда снимаешь и поражаешься: неужели все это действительно происходит. Ты становишься частью этого процесса, вот это меня больше всего и захватывает", — поделился Волков.

Наблюдая за событиями вокруг Украины и Крыма, молодой фотограф осознавал, что происходят важные события мировой истории, и захотел соприкоснуться с ними лично. "Тогда я поехал в Киев – просто чтобы увидеть все своими глазами. Но затем произошла настоящая "ловушка" – погрузившись в историю, из нее невозможно выбраться. Когда закончился Майдан, я уехал в Крым, затем отправился на восток Украины, это был самый напряженный период, события шли друг за другом и тоже становились частью одной большой истории", — рассказал он.

Когда Волков уехал в Москву, он продолжил следить за этой темой. "Я начал снимать беженцев с Украины, русских военных, чтобы показать, что они ощущают в это время, потому что, как мне кажется, действия, происходившие там, погружали мир военных в какую-то волнительную среду – они не знали, что будет дальше, и это многих волновало", — вспоминает фотограф. Это волнение Волков запечатлевал на своих снимках.

Вскоре он пришел к теме людей с необычными судьбами. За год у фотографа получается снять от одной до трех историй. "Фотоистории не снимаешь очень часто. В год получается 2-3 работы, которые, на мой взгляд, получаются действительно хорошими. И это я считаю, что ударно поработал. Порой за год получается сделать лишь одну историю", – рассказал собеседник агентства. Герои его фотографий становятся частью жизни, многие из них — друзьями.

Награждение победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТретий Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО, в четверг объявил победителей 2017 года.Фотокорреспондент Кристина Кормилицына на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Третий Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО, в четверг объявил победителей 2017 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Количество работ, которые мы получаем каждый год, все больше. Все больше стран, которые участвуют в нашем конкурсе. Сейчас это уже 76 стран мира", - сообщил на церемонии награждения победителей конкурса гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Количество работ, которые мы получаем каждый год, все больше. Все больше стран, которые участвуют в нашем конкурсе. Сейчас это уже 76 стран мира", - сообщил на церемонии награждения победителей конкурса гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ. На снимке: фотограф Елена Янкович рядом со своей работой "Культура селфи", завоевавшей 1 место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".Фотограф Елена Янкович на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ. На снимке: фотограф Елена Янкович рядом со своей работой "Культура селфи", завоевавшей 1 место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖюри отбирало победителей конкурса в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жюри отбирало победителей конкурса в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ экспозицию выставки, открытой в четверг в Центре фотографии им. братьев Люмьер, вошло более 200 конкурсных работ лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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В экспозицию выставки, открытой в четверг в Центре фотографии им. братьев Люмьер, вошло более 200 конкурсных работ лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСпортивная тема стала одной из ключевых в экспозиции 2017 года и победной для россиян — все призовые места в конкурсной номинации "Спорт" были отданы участникам из России. На фото: Константин Чалабов, чей снимок "Элегантный болельщик" завоевал 1 место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография".Фотограф Константин Чалабов на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спортивная тема стала одной из ключевых в экспозиции 2017 года и победной для россиян — все призовые места в конкурсной номинации "Спорт" были отданы участникам из России. На фото: Константин Чалабов, чей снимок "Элегантный болельщик" завоевал 1 место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году призовой фонд конкурса вырос благодаря специальным наградам ведущих международных СМИ — Шанхайской объединенной медиагруппы и Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ, а также одной из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международного Комитета Красного Креста.На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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В этом году призовой фонд конкурса вырос благодаря специальным наградам ведущих международных СМИ — Шанхайской объединенной медиагруппы и Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ, а также одной из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международного Комитета Красного Креста.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка работ финалистов Международного конкурса имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 17 сентября, после чего экспозиция отправится в турне по выставочным залам России и мира.На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выставка работ финалистов Международного конкурса имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 17 сентября, после чего экспозиция отправится в турне по выставочным залам России и мира.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручает награды финалистам Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии награждения финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручает награды финалистам Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПобедители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.Победители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Победители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ церемонии награждения победителей конкурса приняла участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Она отметила, что фотографии из горячих точек являются иллюстрацией того, к чему может привести нестабильность, отсутствие желания поиска компромиссов в международных отношениях.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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В церемонии награждения победителей конкурса приняла участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Она отметила, что фотографии из горячих точек являются иллюстрацией того, к чему может привести нестабильность, отсутствие желания поиска компромиссов в международных отношениях.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСерия снимков фотографа Павла Волкова заняла первое место конкурса в номинации "Моя планета".Фотограф Павел Волков на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Серия снимков фотографа Павла Волкова заняла первое место конкурса в номинации "Моя планета".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде".На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде".
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Необычные судьбы

Фотограф Табылды Кадырбеков во время церемонии награждения победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фотограф Sputnik стал "народным чемпионом" на конкурсе имени Андрея Стенина
Волков стал победителем международного конкурса имени Андрея Стенина в 2017 году в номинации "Моя планета" с серией снимков об отшельнике, решившем покинуть мегаполис и уйти в лес. Герой фотографий – Юрий – не только изменил условия жизни, но и, как отмечает автор снимков, в какой-то степени погрузился в другую, мистическую реальность. Изначально связаться с отшельником было заданием редакции "Вечерней Москвы", где Волков уже три года является штатным фотокорреспондентом. Выполнив задание редакции, фотографу стало интересно продолжить общение с Юрием.

"Я написал ему, спросив, можно ли продолжить его снимать, он согласился: "Приезжай, только возьми пачку риса". Юрий живет в ста километрах от Москвы, я ездил к нему четыре раза, два из них оставался с ночевкой. Он меня поил чаем с талой водой. В последний раз я приезжал к нему всего на несколько часов, чтобы сфотографировать его заснеженную машину, потому что понял, что это станет знаковым кадром для моей фотоистории", – вспоминает Волков.

Героя для другой фотоистории ему пришлось искать на протяжении полугода. Фотограф загорелся идеей посредством своих работ рассказать о жизни слепого человека. Так родилась фотоистория "Играющий в темноте" – про Сергея Манжоса, который ослеп в детстве. Сейчас он — член российской паралимпийской команды. Снимки рассказывают о глубоком внутреннем мире Манжоса, его жажде жизни и стремлении побеждать. Фотосерия в конкурсе имени Стенина заняла второе место в этом году в номинации "Спорт".

"Я хотел сделать историю про слепого человека. Но понимал, что кто-то не подходит, с кем-то я не смог договориться, пока не встретил Сергея", — рассказал Волков. На протяжении года фотограф снимал футболиста на тренировках и в обычной жизни.

"Для меня было важно раскрыть героя моих снимков не только как спортсмена, но и как обыкновенного человека. Я хотел показать, как он ездит на тренировки на электричке, плавает в бассейне… А в завершении истории я сделал кадр о том, что для него самым важным является семья", — отметил Волков. Кульминацией фотосерии стал снимок, на котором футболист катает на качелях свою дочь.

Серию он решил сделать черно-белой, чтобы фотографии, снятые в различных местах и при разном освещении, выглядели более едино. "И это тот случай, когда цвет не играет роли", – пояснил собеседник агентства.

Победители фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Павел Волков | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.
© Павел Волков | StenincontestЮрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.
© Павел Волков | StenincontestСнимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Елена Янкович | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.Культура селфи. Фотография Елены Янкович из Сербии
© Елена Янкович | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.
© Алексей Филиппов | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.
© Алексей Филиппов | StenincontestАлексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.
© Алексей Филиппов | StenincontestСерия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Серия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.
© Константин Чалабов | StenincontestСнимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России
© Константин Чалабов | Stenincontest
Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestОбладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestПомимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestГерои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.
© Фандулвази Джайкло | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.Протесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.
© Анар Мовсумов | StenincontestОсобой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.
© Шахневаз Кхан | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
© Шахневаз Кхан | Stenincontest
Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
© Анна Пантелия | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Третье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".Что? Работа фотографа Данило Гарсиа Ди Мео из Италии
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestГероиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.Что? Работа фотографа Данило Гарсиа Ди Мео из Италии
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestФотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.Данило Гарсиа Ди Мео, Италия. Что? Первое место в номинации Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.
© Валентин Егоршин | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.Лицо из прошлого. Работа фотографа Валентина Егоршина из России
© Валентин Егоршин | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.
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Самокритика двигает вперед

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии награждения финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Конкурс имени Андрея Стенина назвал победителя
Работы молодого фотографа публиковались в различных зарубежных изданиях, среди которых The Yew York Times Lens blog, International New York Times, Der Spiegel, Washington Post, Harpers Magazine и Rolling Stones New York. Несмотря на интерес к его работам со стороны авторитетных изданий, Волков довольно самокритичен. "Я знаю, что мне есть еще над чем работать. Я смотрю свои фотографии двухлетней давности и понимаю, что все сделал неправильно, сейчас снял бы все иначе. Я самокритичен, но это двигает меня вперед", – считает он.

Фотограф уверен, что любой снимок должен быть наполнен смыслом. "Во время учебы нам говорили, что хорошая фотография – это композиция, свет и цвет. Позднее я понял, что хорошая фотография – это еще и смысл. А в последнее время я пришел еще и к тому, что моя фотография должна стать социально значимой", – поделился он.

Однажды Волков снял фотосерию про мальчика с редким заболеванием. Публикация сработала как краудфандинг – она помогла собрать деньги на лечение ребенка. "После выхода серии я наблюдаю за тем, что принес мой проект, какая реакция на него была. И если фотография принесла пользу обществу – то для меня это высший пилотаж", – заключил фотограф.

Работы — призеры фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Светлана Тарасова | StenincontestФотограф Светлана Тарасова из России со своей работой "Огород" заняла
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
Фотограф Светлана Тарасова из России со своей работой "Огород" заняла
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Анар Мовсумов | StenincontestРоссийский фотограф Анар Мовсумов и его снимок "Театр без границ" удостоились особой отметки жюри конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета. Одиночные фотография". Кроме того, работа получила
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
Российский фотограф Анар Мовсумов и его снимок "Театр без границ" удостоились особой отметки жюри конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета. Одиночные фотография". Кроме того, работа получила
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
© Виктор Бланко | StenincontestВиктор Бланко из Испании и его снимок "Очищающий огонь" были удостоены 3 места конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".Очищающий огонь. Работа фотографа Виктора Бланко из Испании
© Виктор Бланко | Stenincontest
Виктор Бланко из Испании и его снимок "Очищающий огонь" были удостоены 3 места конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
© Шахневаз Кхан | StenincontestРабота фотографа Шахневаза Хана из Бангладеш "Беззвучный крик" заняла 3 место в номинации "Герой нашего времени. Серия фотографий", а также удостоилась приза Общеарабского  информационного холдинга  Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
© Шахневаз Кхан | Stenincontest
Работа фотографа Шахневаза Хана из Бангладеш "Беззвучный крик" заняла 3 место в номинации "Герой нашего времени. Серия фотографий", а также удостоилась приза Общеарабского  информационного холдинга  Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
© Алексей Филиппов | StenincontestРабота российского фотографа Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" заняла 1 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Работа российского фотографа Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" заняла 1 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Юрий Смитюк | StenincontestФотограф Юрий Смитюк со своей работой "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" занял 3 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Фотограф Юрий Смитюк со своей работой "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" занял 3 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Константин Чалабов | StenincontestРабота российского фотографа Константина Чалабова "Фаза расслабления" удостоилась особой отметки жюри в номинации "Спорт. Серия фотографий".Фаза расслабления
© Константин Чалабов | Stenincontest
Работа российского фотографа Константина Чалабова "Фаза расслабления" удостоилась особой отметки жюри в номинации "Спорт. Серия фотографий".
© Артур Лебедев | StenincontestСнимок "Перед стартом" фотографа Артура Лебедева удостоен особой отметки жюри в номинации "Спорт. Одиночная фотография".Перед стартом. Работа фотографа Артура Лебедева из России
© Артур Лебедев | Stenincontest
Снимок "Перед стартом" фотографа Артура Лебедева удостоен особой отметки жюри в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
© Светлана Тарасова | StenincontestРабота фотографа Светланы Тарасовой из России "Вера. Любовь. Юность" заняла 3 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".Вера. Любовь. Юность. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
Работа фотографа Светланы Тарасовой из России "Вера. Любовь. Юность" заняла 3 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestИспанец Алехандро Мартинес Велес с работой "Беженцы в Белграде" занял 1 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий", а также получил специальный приз Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Испанец Алехандро Мартинес Велес с работой "Беженцы в Белграде" занял 1 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий", а также получил специальный приз Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
© Кристина Кормилицына | StenincontestРоссийский фотограф Кристина Кормилицына с работой "Черный квадрат Фиделя" заняла 3 место конкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий".Чёрный квадрат Фиделя. Работа фотографа Кристины Кормилицыной из России
© Кристина Кормилицына | Stenincontest
Российский фотограф Кристина Кормилицына с работой "Черный квадрат Фиделя" заняла 3 место конкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий".
© Анна Пантелия | StenincontestСнимок фотографа из Греции Анны Пантелии "Европейская мечта" удостоился 3 места конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специального приза Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Снимок фотографа из Греции Анны Пантелии "Европейская мечта" удостоился 3 места конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специального приза Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
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Конкурс Стенина

Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
© Табылды Кадырбеков | Stenincontest
Фотоконкурс имени Стенина: интернет проголосовал за фото "на память"
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО. Выставка лучших работ конкурса будет представлена в Краснодаре на IX ежегодном фестивале PhotoVisa, который проходит с 18 октября по 19 ноября.

Выставка работ конкурса имени Андрей Стенина будет открыта с 24 октября до 12 ноября на площадках Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Фелицына и выставочного зала факультета архитектуры и дизайна Кубанского государственного университета.

В экспозицию вошли более 200 работ лучших молодых фотожурналистов России и мира, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.

Среди работ экспозиции — пронзительная фотосерия "Беженцы в Белграде" (Алехандро Мартинес Велес, Испания, Гран-при, "Главные новости/Серия", 1 место); элегантное фото "Культура селфи" (Елена Янкович, Сербия, "Моя планета. Одиночная фотография", 1 место), репортажная фотография "Протесты в городе Грабу" (Фандулвази Джайкло, ЮАР, "Главные новости. Одиночная фотография", 1 место), фоторассказ "Что?" о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре (Данило Гарсиа Ди Мео, Италия, "Портрет. Герой нашего времени. Серия", 1 место), хроники соревнований в одном из самых красивых видов спорта — спортивной гимнастике (Алексей Филиппов, "Спорт. Серия", 1 место).

PhotoVisa — международный фестиваль фотографии, ежегодно проводимый в Краснодарском крае в октябре-ноябре. Фестиваль был организован в 2008 году инициативной группой — Краснодарской краевой общественной организацией "Творческий союз VIVAPHOTO" и московским куратором и историком фотографии Ириной Чмыревой. С тех пор это единственный фотографический фестиваль на юге России. Одним из главных направлений деятельности фестиваля является международная интеграция местных фотографов, строительство личных и профессиональных социальных связей.

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

Победители конкурса имени Андрея Стенина: выбор пользователей
© Табылды Кадырбеков | StenincontestВыбрать лучшую работу из десятков снимков молодых фотографов со всего мира во время интернет-голосования мог любой пользователь рунета при наличии аккаунта в социальных сетях. В результате, по мнению интернет-пользователей, лучшей стала работа фотожурналиста Sputnik из Кыргызстана Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты".Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
© Табылды Кадырбеков | Stenincontest
Выбрать лучшую работу из десятков снимков молодых фотографов со всего мира во время интернет-голосования мог любой пользователь рунета при наличии аккаунта в социальных сетях. В результате, по мнению интернет-пользователей, лучшей стала работа фотожурналиста Sputnik из Кыргызстана Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты".
© Шаши Шекхар Кашьяп | StenincontestВ пятерку лучших также вошел снимок Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии "Вдовы на празднике красок". На фото участницы фестиваля Холи в храме Гопинат в Бриндабане. В этом городе много ашрамов, куда со всей Индии приезжают жить женщины, которых, согласно традиции, изгнали из семей после смерти мужа.Вдовы на празднике красок. Работа фотографа Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии
© Шаши Шекхар Кашьяп | Stenincontest
В пятерку лучших также вошел снимок Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии "Вдовы на празднике красок". На фото участницы фестиваля Холи в храме Гопинат в Бриндабане. В этом городе много ашрамов, куда со всей Индии приезжают жить женщины, которых, согласно традиции, изгнали из семей после смерти мужа.
© Юрий Смитюк | StenincontestСерия снимков "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" фотографа Юрия Смитюка. На кадрах — катание на волнах на побережье Камчатки и Приморского края.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Серия снимков "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" фотографа Юрия Смитюка. На кадрах — катание на волнах на побережье Камчатки и Приморского края.
© Анна Пантелия | StenincontestСнимок "Европейская мечта" фотографа Анны Пантелия из Греции. На фото: ребенок в лагере для беженцев Индомени на греческо-македонской границе.Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Снимок "Европейская мечта" фотографа Анны Пантелия из Греции. На фото: ребенок в лагере для беженцев Индомени на греческо-македонской границе.
© Фандулвази Джайкло | StenincontestСнимок "Протесты в городе Грабу" фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР. На фото: во время стычек с полицией один из жителей города Грабу размахивает горящей покрышкой, пытаясь становить приближение сотрудников правоохранительных органов.Протесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest
Снимок "Протесты в городе Грабу" фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР. На фото: во время стычек с полицией один из жителей города Грабу размахивает горящей покрышкой, пытаясь становить приближение сотрудников правоохранительных органов.
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