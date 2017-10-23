Победитель конкурса имени Стенина: от инженера к фотографу

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости, Светлана Берило. Тридцатилетний Павел Волков второй год подряд стал призером Международного конкурса фотожурналистики имения Андрея Стенина. Инженер по образованию, в фотожурналистику он пришел в зрелом возрасте, чтобы, по его словам, погрузиться в историю, которая происходит у него на глазах. Фотограф рассказал РИА Новости о том, почему поменял профессию, какое влияние на жизнь оказывает его работа и почему композиция и свет – далеко не самое главное в хороших снимках.
Неужели все это правда?
Волков родился в Нижнем Тагиле, после школы уехал в Екатеринбург, чтобы получить образование инженера. По его словам, получив диплом и начав работать по специальности он вдруг понял, что "надо срочно все менять".
"Стал заниматься самокопанием: спрашивал себя, устраивает ли меня то, чем я занимаюсь. И понял, что хочу чего-то другого. Начал искать, пробовать", — рассказал Волков. В какой-то момент он понял, что хотел бы связать дальнейшую жизнь с фотоделом. Осознав это, Волков уволился и отправился в Санкт-Петербург — получать образование фотожурналиста.
В 23 года он накопил на свою первую "зеркалку" и стал снимать "для себя". "Когда читаешь книгу — погружаешься целиком в историю, для меня так же с фотографией — это погружение в социум, в историю, где все происходит у тебя на глазах. Бывают такие моменты, когда снимаешь и поражаешься: неужели все это действительно происходит. Ты становишься частью этого процесса, вот это меня больше всего и захватывает", — поделился Волков.
Наблюдая за событиями вокруг Украины и Крыма, молодой фотограф осознавал, что происходят важные события мировой истории, и захотел соприкоснуться с ними лично. "Тогда я поехал в Киев – просто чтобы увидеть все своими глазами. Но затем произошла настоящая "ловушка" – погрузившись в историю, из нее невозможно выбраться. Когда закончился Майдан, я уехал в Крым, затем отправился на восток Украины, это был самый напряженный период, события шли друг за другом и тоже становились частью одной большой истории", — рассказал он.
Когда Волков уехал в Москву, он продолжил следить за этой темой. "Я начал снимать беженцев с Украины, русских военных, чтобы показать, что они ощущают в это время, потому что, как мне кажется, действия, происходившие там, погружали мир военных в какую-то волнительную среду – они не знали, что будет дальше, и это многих волновало", — вспоминает фотограф. Это волнение Волков запечатлевал на своих снимках.
Вскоре он пришел к теме людей с необычными судьбами. За год у фотографа получается снять от одной до трех историй. "Фотоистории не снимаешь очень часто. В год получается 2-3 работы, которые, на мой взгляд, получаются действительно хорошими. И это я считаю, что ударно поработал. Порой за год получается сделать лишь одну историю", – рассказал собеседник агентства. Герои его фотографий становятся частью жизни, многие из них — друзьями.
Третий Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО, в четверг объявил победителей 2017 года.
"Количество работ, которые мы получаем каждый год, все больше. Все больше стран, которые участвуют в нашем конкурсе. Сейчас это уже 76 стран мира", - сообщил на церемонии награждения победителей конкурса гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ. На снимке: фотограф Елена Янкович рядом со своей работой "Культура селфи", завоевавшей 1 место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
Жюри отбирало победителей конкурса в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
В экспозицию выставки, открытой в четверг в Центре фотографии им. братьев Люмьер, вошло более 200 конкурсных работ лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.
Спортивная тема стала одной из ключевых в экспозиции 2017 года и победной для россиян — все призовые места в конкурсной номинации "Спорт" были отданы участникам из России. На фото: Константин Чалабов, чей снимок "Элегантный болельщик" завоевал 1 место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
В этом году призовой фонд конкурса вырос благодаря специальным наградам ведущих международных СМИ — Шанхайской объединенной медиагруппы и Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ, а также одной из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международного Комитета Красного Креста.
Выставка работ финалистов Международного конкурса имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 17 сентября, после чего экспозиция отправится в турне по выставочным залам России и мира.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вручает награды финалистам Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
Победители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве.
В церемонии награждения победителей конкурса приняла участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Она отметила, что фотографии из горячих точек являются иллюстрацией того, к чему может привести нестабильность, отсутствие желания поиска компромиссов в международных отношениях.
Серия снимков фотографа Павла Волкова заняла первое место конкурса в номинации "Моя планета".
Гран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина и приз за первое место в номинации "Главные новости. Серия" получил испанский фотограф Алехандро Мартинес Велес за серию "Беженцы в Белграде".
Необычные судьбы
Волков стал победителем международного конкурса имени Андрея Стенина в 2017 году в номинации "Моя планета" с серией снимков об отшельнике, решившем покинуть мегаполис и уйти в лес. Герой фотографий – Юрий – не только изменил условия жизни, но и, как отмечает автор снимков, в какой-то степени погрузился в другую, мистическую реальность. Изначально связаться с отшельником было заданием редакции "Вечерней Москвы", где Волков уже три года является штатным фотокорреспондентом. Выполнив задание редакции, фотографу стало интересно продолжить общение с Юрием.
"Я написал ему, спросив, можно ли продолжить его снимать, он согласился: "Приезжай, только возьми пачку риса". Юрий живет в ста километрах от Москвы, я ездил к нему четыре раза, два из них оставался с ночевкой. Он меня поил чаем с талой водой. В последний раз я приезжал к нему всего на несколько часов, чтобы сфотографировать его заснеженную машину, потому что понял, что это станет знаковым кадром для моей фотоистории", – вспоминает Волков.
Героя для другой фотоистории ему пришлось искать на протяжении полугода. Фотограф загорелся идеей посредством своих работ рассказать о жизни слепого человека. Так родилась фотоистория "Играющий в темноте" – про Сергея Манжоса, который ослеп в детстве. Сейчас он — член российской паралимпийской команды. Снимки рассказывают о глубоком внутреннем мире Манжоса, его жажде жизни и стремлении побеждать. Фотосерия в конкурсе имени Стенина заняла второе место в этом году в номинации "Спорт".
"Я хотел сделать историю про слепого человека. Но понимал, что кто-то не подходит, с кем-то я не смог договориться, пока не встретил Сергея", — рассказал Волков. На протяжении года фотограф снимал футболиста на тренировках и в обычной жизни.
"Для меня было важно раскрыть героя моих снимков не только как спортсмена, но и как обыкновенного человека. Я хотел показать, как он ездит на тренировки на электричке, плавает в бассейне… А в завершении истории я сделал кадр о том, что для него самым важным является семья", — отметил Волков. Кульминацией фотосерии стал снимок, на котором футболист катает на качелях свою дочь.
Серию он решил сделать черно-белой, чтобы фотографии, снятые в различных местах и при разном освещении, выглядели более едино. "И это тот случай, когда цвет не играет роли", – пояснил собеседник агентства.
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.
Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.
Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.
Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.
Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.
Серия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.
Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".
Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.
Первое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.
Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.
Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
Третье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".
Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.
Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.
Самокритика двигает вперед
Работы молодого фотографа публиковались в различных зарубежных изданиях, среди которых The Yew York Times Lens blog, International New York Times, Der Spiegel, Washington Post, Harpers Magazine и Rolling Stones New York. Несмотря на интерес к его работам со стороны авторитетных изданий, Волков довольно самокритичен. "Я знаю, что мне есть еще над чем работать. Я смотрю свои фотографии двухлетней давности и понимаю, что все сделал неправильно, сейчас снял бы все иначе. Я самокритичен, но это двигает меня вперед", – считает он.
Фотограф уверен, что любой снимок должен быть наполнен смыслом. "Во время учебы нам говорили, что хорошая фотография – это композиция, свет и цвет. Позднее я понял, что хорошая фотография – это еще и смысл. А в последнее время я пришел еще и к тому, что моя фотография должна стать социально значимой", – поделился он.
Однажды Волков снял фотосерию про мальчика с редким заболеванием. Публикация сработала как краудфандинг – она помогла собрать деньги на лечение ребенка. "После выхода серии я наблюдаю за тем, что принес мой проект, какая реакция на него была. И если фотография принесла пользу обществу – то для меня это высший пилотаж", – заключил фотограф.
Фотограф Светлана Тарасова из России со своей работой "Огород" заняла
2 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Российский фотограф Анар Мовсумов и его снимок "Театр без границ" удостоились особой отметки жюри конкурса имени Андрея Стенина в номинации "Моя планета. Одиночные фотография". Кроме того, работа получила
Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы.
Виктор Бланко из Испании и его снимок "Очищающий огонь" были удостоены 3 места конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография".
Работа фотографа Шахневаза Хана из Бангладеш "Беззвучный крик" заняла 3 место в номинации "Герой нашего времени. Серия фотографий", а также удостоилась приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
Работа российского фотографа Алексея Филиппова "На кончиках пальцев" заняла 1 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
Фотограф Юрий Смитюк со своей работой "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" занял 3 место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий".
Работа российского фотографа Константина Чалабова "Фаза расслабления" удостоилась особой отметки жюри в номинации "Спорт. Серия фотографий".
Снимок "Перед стартом" фотографа Артура Лебедева удостоен особой отметки жюри в номинации "Спорт. Одиночная фотография".
Работа фотографа Светланы Тарасовой из России "Вера. Любовь. Юность" заняла 3 место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
Испанец Алехандро Мартинес Велес с работой "Беженцы в Белграде" занял 1 место в номинации "Главные новости. Серия фотографий", а также получил специальный приз Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
Российский фотограф Кристина Кормилицына с работой "Черный квадрат Фиделя" заняла 3 место конкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий".
Снимок фотографа из Греции Анны Пантелии "Европейская мечта" удостоился 3 места конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специального приза Международного Комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
Конкурс Стенина
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО. Выставка лучших работ конкурса будет представлена в Краснодаре на IX ежегодном фестивале PhotoVisa, который проходит с 18 октября по 19 ноября.
Выставка работ конкурса имени Андрей Стенина будет открыта с 24 октября до 12 ноября на площадках Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Фелицына и выставочного зала факультета архитектуры и дизайна Кубанского государственного университета.
В экспозицию вошли более 200 работ лучших молодых фотожурналистов России и мира, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.
Среди работ экспозиции — пронзительная фотосерия "Беженцы в Белграде" (Алехандро Мартинес Велес, Испания, Гран-при, "Главные новости/Серия", 1 место); элегантное фото "Культура селфи" (Елена Янкович, Сербия, "Моя планета. Одиночная фотография", 1 место), репортажная фотография "Протесты в городе Грабу" (Фандулвази Джайкло, ЮАР, "Главные новости. Одиночная фотография", 1 место), фоторассказ "Что?" о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре (Данило Гарсиа Ди Мео, Италия, "Портрет. Герой нашего времени. Серия", 1 место), хроники соревнований в одном из самых красивых видов спорта — спортивной гимнастике (Алексей Филиппов, "Спорт. Серия", 1 место).
PhotoVisa — международный фестиваль фотографии, ежегодно проводимый в Краснодарском крае в октябре-ноябре. Фестиваль был организован в 2008 году инициативной группой — Краснодарской краевой общественной организацией "Творческий союз VIVAPHOTO" и московским куратором и историком фотографии Ириной Чмыревой. С тех пор это единственный фотографический фестиваль на юге России. Одним из главных направлений деятельности фестиваля является международная интеграция местных фотографов, строительство личных и профессиональных социальных связей.
Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
Выбрать лучшую работу из десятков снимков молодых фотографов со всего мира во время интернет-голосования мог любой пользователь рунета при наличии аккаунта в социальных сетях. В результате, по мнению интернет-пользователей, лучшей стала работа фотожурналиста Sputnik из Кыргызстана Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты".
В пятерку лучших также вошел снимок Шаши Шекхара Кашьяпа из Индии "Вдовы на празднике красок". На фото участницы фестиваля Холи в храме Гопинат в Бриндабане. В этом городе много ашрамов, куда со всей Индии приезжают жить женщины, которых, согласно традиции, изгнали из семей после смерти мужа.
Серия снимков "Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России" фотографа Юрия Смитюка. На кадрах — катание на волнах на побережье Камчатки и Приморского края.
Снимок "Европейская мечта" фотографа Анны Пантелия из Греции. На фото: ребенок в лагере для беженцев Индомени на греческо-македонской границе.
Снимок "Протесты в городе Грабу" фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР. На фото: во время стычек с полицией один из жителей города Грабу размахивает горящей покрышкой, пытаясь становить приближение сотрудников правоохранительных органов.