Победитель конкурса имени Стенина: от инженера к фотографу

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости, Светлана Берило. Тридцатилетний Павел Волков второй год подряд стал призером Международного конкурса фотожурналистики имения Андрея Стенина. Инженер по образованию, в фотожурналистику он пришел в зрелом возрасте, чтобы, по его словам, погрузиться в историю, которая происходит у него на глазах. Фотограф рассказал РИА Новости о том, почему поменял профессию, какое влияние на жизнь оказывает его работа и почему композиция и свет – далеко не самое главное в хороших снимках.

Неужели все это правда?

Волков родился в Нижнем Тагиле, после школы уехал в Екатеринбург, чтобы получить образование инженера. По его словам, получив диплом и начав работать по специальности он вдруг понял, что "надо срочно все менять".

"Стал заниматься самокопанием: спрашивал себя, устраивает ли меня то, чем я занимаюсь. И понял, что хочу чего-то другого. Начал искать, пробовать", — рассказал Волков. В какой-то момент он понял, что хотел бы связать дальнейшую жизнь с фотоделом. Осознав это, Волков уволился и отправился в Санкт-Петербург — получать образование фотожурналиста.

В 23 года он накопил на свою первую "зеркалку" и стал снимать "для себя". "Когда читаешь книгу — погружаешься целиком в историю, для меня так же с фотографией — это погружение в социум, в историю, где все происходит у тебя на глазах. Бывают такие моменты, когда снимаешь и поражаешься: неужели все это действительно происходит. Ты становишься частью этого процесса, вот это меня больше всего и захватывает", — поделился Волков.

Наблюдая за событиями вокруг Украины и Крыма, молодой фотограф осознавал, что происходят важные события мировой истории, и захотел соприкоснуться с ними лично. "Тогда я поехал в Киев – просто чтобы увидеть все своими глазами. Но затем произошла настоящая "ловушка" – погрузившись в историю, из нее невозможно выбраться. Когда закончился Майдан, я уехал в Крым, затем отправился на восток Украины, это был самый напряженный период, события шли друг за другом и тоже становились частью одной большой истории", — рассказал он.

Когда Волков уехал в Москву, он продолжил следить за этой темой. "Я начал снимать беженцев с Украины, русских военных, чтобы показать, что они ощущают в это время, потому что, как мне кажется, действия, происходившие там, погружали мир военных в какую-то волнительную среду – они не знали, что будет дальше, и это многих волновало", — вспоминает фотограф. Это волнение Волков запечатлевал на своих снимках.

Вскоре он пришел к теме людей с необычными судьбами. За год у фотографа получается снять от одной до трех историй. "Фотоистории не снимаешь очень часто. В год получается 2-3 работы, которые, на мой взгляд, получаются действительно хорошими. И это я считаю, что ударно поработал. Порой за год получается сделать лишь одну историю", – рассказал собеседник агентства. Герои его фотографий становятся частью жизни, многие из них — друзьями.

Необычные судьбы



Волков стал победителем международного конкурса имени Андрея Стенина в 2017 году в номинации "Моя планета" с серией снимков об отшельнике, решившем покинуть мегаполис и уйти в лес. Герой фотографий – Юрий – не только изменил условия жизни, но и, как отмечает автор снимков, в какой-то степени погрузился в другую, мистическую реальность. Изначально связаться с отшельником было заданием редакции "Вечерней Москвы", где Волков уже три года является штатным фотокорреспондентом. Выполнив задание редакции, фотографу стало интересно продолжить общение с Юрием.

"Я написал ему, спросив, можно ли продолжить его снимать, он согласился: "Приезжай, только возьми пачку риса". Юрий живет в ста километрах от Москвы, я ездил к нему четыре раза, два из них оставался с ночевкой. Он меня поил чаем с талой водой. В последний раз я приезжал к нему всего на несколько часов, чтобы сфотографировать его заснеженную машину, потому что понял, что это станет знаковым кадром для моей фотоистории", – вспоминает Волков.

Героя для другой фотоистории ему пришлось искать на протяжении полугода. Фотограф загорелся идеей посредством своих работ рассказать о жизни слепого человека. Так родилась фотоистория "Играющий в темноте" – про Сергея Манжоса, который ослеп в детстве. Сейчас он — член российской паралимпийской команды. Снимки рассказывают о глубоком внутреннем мире Манжоса, его жажде жизни и стремлении побеждать. Фотосерия в конкурсе имени Стенина заняла второе место в этом году в номинации "Спорт".

"Я хотел сделать историю про слепого человека. Но понимал, что кто-то не подходит, с кем-то я не смог договориться, пока не встретил Сергея", — рассказал Волков. На протяжении года фотограф снимал футболиста на тренировках и в обычной жизни.

"Для меня было важно раскрыть героя моих снимков не только как спортсмена, но и как обыкновенного человека. Я хотел показать, как он ездит на тренировки на электричке, плавает в бассейне… А в завершении истории я сделал кадр о том, что для него самым важным является семья", — отметил Волков. Кульминацией фотосерии стал снимок, на котором футболист катает на качелях свою дочь.

Серию он решил сделать черно-белой, чтобы фотографии, снятые в различных местах и при разном освещении, выглядели более едино. "И это тот случай, когда цвет не играет роли", – пояснил собеседник агентства.

Самокритика двигает вперед



Работы молодого фотографа публиковались в различных зарубежных изданиях, среди которых The Yew York Times Lens blog, International New York Times, Der Spiegel, Washington Post, Harpers Magazine и Rolling Stones New York. Несмотря на интерес к его работам со стороны авторитетных изданий, Волков довольно самокритичен. "Я знаю, что мне есть еще над чем работать. Я смотрю свои фотографии двухлетней давности и понимаю, что все сделал неправильно, сейчас снял бы все иначе. Я самокритичен, но это двигает меня вперед", – считает он.

Фотограф уверен, что любой снимок должен быть наполнен смыслом. "Во время учебы нам говорили, что хорошая фотография – это композиция, свет и цвет. Позднее я понял, что хорошая фотография – это еще и смысл. А в последнее время я пришел еще и к тому, что моя фотография должна стать социально значимой", – поделился он.

Однажды Волков снял фотосерию про мальчика с редким заболеванием. Публикация сработала как краудфандинг – она помогла собрать деньги на лечение ребенка. "После выхода серии я наблюдаю за тем, что принес мой проект, какая реакция на него была. И если фотография принесла пользу обществу – то для меня это высший пилотаж", – заключил фотограф.

Конкурс Стенина



Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО. Выставка лучших работ конкурса будет представлена в Краснодаре на IX ежегодном фестивале PhotoVisa, который проходит с 18 октября по 19 ноября.

Выставка работ конкурса имени Андрей Стенина будет открыта с 24 октября до 12 ноября на площадках Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Фелицына и выставочного зала факультета архитектуры и дизайна Кубанского государственного университета.

В экспозицию вошли более 200 работ лучших молодых фотожурналистов России и мира, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.

Среди работ экспозиции — пронзительная фотосерия "Беженцы в Белграде" (Алехандро Мартинес Велес, Испания, Гран-при, "Главные новости/Серия", 1 место); элегантное фото "Культура селфи" (Елена Янкович, Сербия, "Моя планета. Одиночная фотография", 1 место), репортажная фотография "Протесты в городе Грабу" (Фандулвази Джайкло, ЮАР, "Главные новости. Одиночная фотография", 1 место), фоторассказ "Что?" о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре (Данило Гарсиа Ди Мео, Италия, "Портрет. Герой нашего времени. Серия", 1 место), хроники соревнований в одном из самых красивых видов спорта — спортивной гимнастике (Алексей Филиппов, "Спорт. Серия", 1 место).

PhotoVisa — международный фестиваль фотографии, ежегодно проводимый в Краснодарском крае в октябре-ноябре. Фестиваль был организован в 2008 году инициативной группой — Краснодарской краевой общественной организацией "Творческий союз VIVAPHOTO" и московским куратором и историком фотографии Ириной Чмыревой. С тех пор это единственный фотографический фестиваль на юге России. Одним из главных направлений деятельности фестиваля является международная интеграция местных фотографов, строительство личных и профессиональных социальных связей.

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.