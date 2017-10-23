Комитет Госдумы в четверг рассмотрит вопрос о сокращении зарплат депутатов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю и регламенту планирует рассмотреть в четверг вопрос продления принятой нормы о сокращении зарплаты депутатов на 10%, заявила глава комитета Ольга Савастьянова.

На прошлой неделе президент Владимир Путин на год продлил действие указа о сокращении на 10% зарплаты главы государства, премьера, генпрокурора, главы Следственного комитета, служащих Счетной палаты. Аналогичное решение на протяжении нескольких лет принимали и депутаты.

"Мы планируем все вопросы на четверг", — сказала Савостьянова журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, когда будет обсуждаться возможность продления принятой нормы о сокращении зарплаты депутатам на 10%.

Парламентарий также ответила на вопрос, когда соответствующее предложение может быть внесено на рассмотрение Совета Госдумы.

"На Советы Думы будем выносить вместе с принятием бюджета, сметой расходов Государственной Думы. Это будет позднее, после того, когда бюджет будет принят (в первом чтении). То есть после этого", — сказала законодатель.