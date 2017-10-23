Комитет Госдумы в четверг рассмотрит вопрос о сокращении зарплат депутатов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю и регламенту планирует рассмотреть в четверг вопрос продления принятой нормы о сокращении зарплаты депутатов на 10%, заявила глава комитета Ольга Савастьянова.
"Мы планируем все вопросы на четверг", — сказала Савостьянова журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, когда будет обсуждаться возможность продления принятой нормы о сокращении зарплаты депутатам на 10%.
"На Советы Думы будем выносить вместе с принятием бюджета, сметой расходов Государственной Думы. Это будет позднее, после того, когда бюджет будет принят (в первом чтении). То есть после этого", — сказала законодатель.