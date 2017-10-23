МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Совет по науке при Минобрнауки заявил, что решение президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) сохранить степень доктора исторических наук Владимиру Мединскому "немотивированно" и вызывает "глубокую озабоченность", и призывает его отменить.
"Сессия гуманитарно-общественных наук Президиума ВАК нарушила свои прямые обязанности, что дискредитирует не только ВАК, но и систему научной аттестации в России в целом", — добавил Совет.
Совет призывает пленум ВАК, во-первых, "отменить решение сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК как принятое в нарушение процедур и правил, регламентирующих деятельность президиума ВАК". Во-вторых, "рекомендовать создание независимой экспертной комиссии для подготовки заключения по заявлению о лишении Мединского ученой степени с участием представителей экспертного совета по истории и президиума ВАК. И проверить новые свидетельства о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году.
Совет по науке создан в министерстве как совещательный орган для подготовки предложений по повышению эффективности научной, научно-технической деятельности и инновационной деятельности, в том числе для обсуждения государственных программ в сфере науки и экспертизы соответствующих нормативно-правовых актов, говорится на сайте совета.
В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.
При этом министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.