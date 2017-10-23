МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Совет по науке при Минобрнауки заявил, что решение президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) сохранить степень доктора исторических наук Владимиру Мединскому "немотивированно" и вызывает "глубокую озабоченность", и призывает его отменить.

"Совет по науке при Минобрнауки выражает глубокую озабоченность немотивированным решением сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за В. Р. Мединским, несмотря на аргументированное заключение экспертного совета ВАК по истории. Совет отмечает, что имело место прямое нарушение приказа Минобрнауки № 568 от 16.05.2016 (в редакции от 20.02.2017), согласно которому должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории, что необходимо в случае расхождения их позиций", — говорится в сообщении.

"Сессия гуманитарно-общественных наук Президиума ВАК нарушила свои прямые обязанности, что дискредитирует не только ВАК, но и систему научной аттестации в России в целом", — добавил Совет.

Совет призывает пленум ВАК, во-первых, "отменить решение сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК как принятое в нарушение процедур и правил, регламентирующих деятельность президиума ВАК". Во-вторых, "рекомендовать создание независимой экспертной комиссии для подготовки заключения по заявлению о лишении Мединского ученой степени с участием представителей экспертного совета по истории и президиума ВАК. И проверить новые свидетельства о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году.

Совет по науке создан в министерстве как совещательный орган для подготовки предложений по повышению эффективности научной, научно-технической деятельности и инновационной деятельности, в том числе для обсуждения государственных программ в сфере науки и экспертизы соответствующих нормативно-правовых актов, говорится на сайте совета.

Президиум Высшей аттестационной комиссии 20 октября рекомендовал министерству образования и науки не лишать учёной степени доктора исторических наук Мединского. Минобрнауки в ближайшее время подготовит приказ на основании решения президиума ВАК. Окончательное решение по вопрос о научной степени министра культуры РФ Владимира Мединского ожидается через две недели после заседания президиума ВАК, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Согласно процедуре, приказ министерства закрепит окончательное решение в данном вопросе.

В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

При этом министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.