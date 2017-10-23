Деревьям в Москве могут начать делать "прививки для иммунитета"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Прививки для иммунитета" могут начать делать деревьям и другим зелёным насаждениям Москвы, сообщил журналистам глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в понедельник.

VII Научно-практическая конференция, посвященная экологическим проблемам Московского региона, проходит в этот понедельник в Москве.

"Пока ещё в нашем городе не делают, мы ещё только изучаем международный опыт… сегодня обсуждаем будущее. Пока не могу сказать по срокам, сегодня обсудим, посмотрим, насколько это затратно, как это будет… но у нас, как правило, динамично все развивается, допустим, мы в этом году обсудили, в следующем уже внедряем. Я не думаю, что пройдёт много времени", — сказал Кульбачевский.

Он пояснил, что речь идёт о препаратах, улучшающих состояние деревьев. "Различных препаратов, которые улучшают, в том числе, состояние дерева. Допустим, так называемая, "прививка". Сейчас во многих мегаполисах на Западе такое распространённое уже явление, когда дереву делается прививка, оно улучшает своё состояние. То есть, как мы прививаем, допустим, детей перед гриппом, здесь то же самое — повышает иммунитет дерева непосредственно при помощи препаратов", — рассказал глава департамента.