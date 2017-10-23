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Минтруд опроверг планы повысить трудовой стаж

14:4123.10.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПосетители клиентского отдела Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калининграде. Архивное фотоПосетители клиентского отдела Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Минтруде опровергли информацию газеты "Ведомости" о том, что в России могут повысить минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию по старости. В ведомстве заверили, что эта тема не обсуждается.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В понедельник издание со ссылкой на неназванных федеральных чиновников рассказало, что эту инициативу обсуждают в администрации президента и правительстве. По мнению источников, это может стать альтернативой повышению пенсионного возраста. Они также предупреждают, что общество, скорее всего, не поддержит эту идею.

Один из собеседников газеты также предполагает, что повышение стажа послужит стимулом, чтобы людям хотелось больше работать, выходить из серого сектора и получать большую страховую пенсию. Также это, по его словам, пополнит бюджет Пенсионного фонда.

Однако источники издания не уточнили, на сколько может увеличиться трудовой стаж.

Минимальный трудовой стаж

В России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. До 2015 года минимальный трудовой стаж для получения выплат составлял пять лет. Сейчас россиянин должен набрать семилетний стаж уплаты пенсионных взносов, заработав необходимый минимум пенсионных баллов. Они начисляются каждый год при условии взносов на обязательное пенсионное страхование.

Село Чернополье Белогорского района Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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При этом необходимый стаж ежегодно увеличивается на 12 месяцев и к 2025 году должен составить 15 лет. Если человек не набрал соответствующую трудовую выслугу, то может претендовать только на пенсию по старости.

Премиальные коэффициенты

В Пенсионном фонде напомнили, что сейчас россияне могут дополнительно увеличить размер пенсии, если обратятся за ее назначением позже того срока, когда это право у них возникнет.

Это произойдет за счёт так называемых премиальных коэффициентов. "Они имеют разные значения для страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней", — рассказали РИА Новости в фонде.

Сообщается, что, если человек обратится за назначением пенсии через пять лет после возникновения права на неё, фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия — на 45%.

О стаже для пенсии

В мае правительство упростило правила подсчета стажа для установления страховых пенсий.

Посетительница в отделении Пенсионного фонда РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Новые положения устанавливают особенности включения в страховой стаж некоторых периодов. К ним, в частности, относится время, когда гражданин платил страховые взносы, и периоды, когда необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных лиц временно отстраняли от работы.

Также упростился порядок подтверждения периодов ухода за инвалидами и лицами, достигшими 80-летнего возраста.

О повышении пенсионного возраста

Сейчас обсуждается возможное повышение пенсионного возраста. В проекте стратегии экономического развития на 2018-2024 годы предлагается, что с 2019 года, пенсионный возраст будет каждый год увеличиваться на полгода. В итоге он достигнет 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин (сейчас это 55 и 60 лет соответственно).

Ранее Владимир Путин заявил, что этот вопрос обсуждается и на экспертном уровне, и на правительственном.

Выплата пенсии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Однако глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сомневается, что это сократит расходную часть федерального бюджета.

Ранее газета "Известия" сообщала, что эта мера сэкономит бюджету 1,7 триллиона рублей.

Об индексации пенсий работающим пенсионерам

С начала 2016 года вступил в силу закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совфеде многократно предлагали вернуть ее тем, у кого низкие зарплаты. Однако эта инициатива не нашла поддержки.

При этом в сентябре министр труда и соцзащиты Максим Топилин отметил, что тема еще не закрыта.

"Бюджетный процесс ещё не завершён, точки ещё ни на чем не поставлены", — сказал он.

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