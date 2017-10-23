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Общество

В России к юбилею революции восстановили "тысячи" памятников Ленину

14:3923.10.2017
(обновлено: 14:43 23.10.2017)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПамятник Ленину у Финляндского вокзала. Архивное фотоПамятник Ленину у Финляндского вокзала. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. КПРФ в преддверии столетнего юбилея Октябрьской революции отреставрировала и восстановила тысячи памятников Владимиру Ленину по всей России, в ряде регионов открыты памятники Иосифу Сталину, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Владимир Ильич Ленин на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции в Москве
© РИА Новости
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"Наши товарищи в преддверии этого юбилея провели очень серьёзные мероприятия, связанные с сохранением памяти той эпохи, с сохранением памяти советских руководителей. Это незаметная работа, но по всей стране сотни, тысячи памятников Владимиру Ильичу Ленину, героям Гражданской войны были отреставрированы и восстановлены", — сказал Афонин на пресс-конференции в Москве.

Также в ряде регионов были открыты памятники Иосифу Сталину, "несмотря на противодействия либералов", заявил коммунист. "Например, в Пензе действует музей Сталина, в который с удовольствием приходят не только жители нашей страны, но и иностранные экскурсии", — добавил зампред ЦК КПРФ.

Лидеры советской эпохи. «Ленин»
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкНа выставке можно увидеть воссозданный интерьер кабинета Ленина в Кремле, садовый чайный стол, сервиз и кресло из усадьбы в Горках, где тяжело больной организатор Октябрьской революции постоянно жил с 1923 года.Рабочий стол В.И. Ленина, представленный на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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На выставке можно увидеть воссозданный интерьер кабинета Ленина в Кремле, садовый чайный стол, сервиз и кресло из усадьбы в Горках, где тяжело больной организатор Октябрьской революции постоянно жил с 1923 года.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкСреди музейных предметов, вошедших в экспозицию, есть личные вещи Ленина: кепка, пальто, френч, золотой инкрустированный портсигар, кинопроектор и другие предметы.Личные вещи В.И. Ленина, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Среди музейных предметов, вошедших в экспозицию, есть личные вещи Ленина: кепка, пальто, френч, золотой инкрустированный портсигар, кинопроектор и другие предметы.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЭкспонаты для выставки предоставили РГАСПИ, а также Государственный архив РФ, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный исторический архив, Государственный исторический музей, музей-заповедник "Горки Ленинские", Государственный центральный музей современной истории России, Мультимедиа Арт Музей.Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Экспонаты для выставки предоставили РГАСПИ, а также Государственный архив РФ, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный исторический архив, Государственный исторический музей, музей-заповедник "Горки Ленинские", Государственный центральный музей современной истории России, Мультимедиа Арт Музей.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГости экспозиции смогут ознакомиться с культовыми предметами — символами ранней советской эпохи и документами, подписанными рукой первого руководителя СССР.Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Гости экспозиции смогут ознакомиться с культовыми предметами — символами ранней советской эпохи и документами, подписанными рукой первого руководителя СССР.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкОрганизаторы выставки видят свою задачу в том, чтобы "проиллюстрировать" жизнь Ленина для тех, кто стремится отделить мифы от фактов.Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Организаторы выставки видят свою задачу в том, чтобы "проиллюстрировать" жизнь Ленина для тех, кто стремится отделить мифы от фактов.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЗначок участника 8-го Конгресса II Интернационала, который проходил в Копенгагене. Ввиду нарастающей угрозы войны конгресс принял антивоенную резолюцию, осудил реакционную политику империалистических держав.Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Значок участника 8-го Конгресса II Интернационала, который проходил в Копенгагене. Ввиду нарастающей угрозы войны конгресс принял антивоенную резолюцию, осудил реакционную политику империалистических держав.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкБотинки для хождения в горах, принадлежавшие В.И. Ленину, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Ботинки для хождения в горах, принадлежавшие В.И. Ленину, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПортсигар выглядит одним из наиболее удивительных экспонатов — учитывая тот факт, что вождь пролетариата не курил. Но в коллекции вещей он представлен — портсигар стал подарком Ленину от газеты "Дагестанская беднота".Портсигар - подарок В.И. Ленину от дагестанской бедноты, представленный на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Портсигар выглядит одним из наиболее удивительных экспонатов — учитывая тот факт, что вождь пролетариата не курил. Но в коллекции вещей он представлен — портсигар стал подарком Ленину от газеты "Дагестанская беднота".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанк22 июля 1898 года церковная книга Петропавловского храма села Шушенское Минусинского уезда пополнилась новой записью, свидетельствовавшей о том, что узами законного брака здесь сочетались Владимир Ильич Ульянов и Надежда Константиновна Крупская.Обручальные кольца В.И. Ленина и Н.К. Крупской, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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22 июля 1898 года церковная книга Петропавловского храма села Шушенское Минусинского уезда пополнилась новой записью, свидетельствовавшей о том, что узами законного брака здесь сочетались Владимир Ильич Ульянов и Надежда Константиновна Крупская.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПальто В.И. Ленина со следом от пули выпущенной Ф. Калан 30 августа 1918 года.Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Пальто В.И. Ленина со следом от пули выпущенной Ф. Калан 30 августа 1918 года.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкОсобое место в экспозиции занимает пуля, извлеченная из тела Ленина. Вождь большевиков получил тяжелое ранение, но выжил. Через неделю Совнарком принял специальное постановление "О красном терроре"Пуля, извлеченная из тела В.И. Ленина после покушения 1918 г., представленная на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Особое место в экспозиции занимает пуля, извлеченная из тела Ленина. Вождь большевиков получил тяжелое ранение, но выжил. Через неделю Совнарком принял специальное постановление "О красном терроре"
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкСпециальный раздел посвящен болезни Ленина, его смерти и похоронам, в нем представлены посмертная маска вождя, венок от высшего командного состава, надгробная плита, подарок от пролетариата, которая была выставлена в день его похорон рядом с Мавзолеем, макет которого вошел в экспозицию, как и хроника его строительства.Макет мавзолея В.И. Ленина работы архитектора А.В Щусева, представленный на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Специальный раздел посвящен болезни Ленина, его смерти и похоронам, в нем представлены посмертная маска вождя, венок от высшего командного состава, надгробная плита, подарок от пролетариата, которая была выставлена в день его похорон рядом с Мавзолеем, макет которого вошел в экспозицию, как и хроника его строительства.
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