В России к юбилею революции восстановили "тысячи" памятников Ленину

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. КПРФ в преддверии столетнего юбилея Октябрьской революции отреставрировала и восстановила тысячи памятников Владимиру Ленину по всей России, в ряде регионов открыты памятники Иосифу Сталину, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Наши товарищи в преддверии этого юбилея провели очень серьёзные мероприятия, связанные с сохранением памяти той эпохи, с сохранением памяти советских руководителей. Это незаметная работа, но по всей стране сотни, тысячи памятников Владимиру Ильичу Ленину, героям Гражданской войны были отреставрированы и восстановлены", — сказал Афонин на пресс-конференции в Москве.

Также в ряде регионов были открыты памятники Иосифу Сталину, "несмотря на противодействия либералов", заявил коммунист. "Например, в Пензе действует музей Сталина, в который с удовольствием приходят не только жители нашей страны, но и иностранные экскурсии", — добавил зампред ЦК КПРФ.