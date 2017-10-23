Эксперты ВОЗ признали Москву лидером по приросту продолжительности жизни

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Москва была признана лидером по приросту продолжительности жизни, за 5 лет средняя продолжительность жизни столичных жителей увеличилась на три года, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"В последней экспертной группе ВОЗ Москва была признана лидером по приросту продолжительности жизни. По самой продолжительности мы здесь пока отстаем от Японии, Германии и Великобритании. За пять лет мы прирастили три года продолжительности жизни, это очень серьёзная история", — рассказал Печатников на пресс-конференции.

Он заметил, что на протяжении нескольких лет в столице отчетливо снижается смертность, в частности от инфаркта и инсульта. Как отметил Печатников, от этих заболеваний в текущем году умерло на 2,5 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

По словам заммэра, этого удалось добиться благодаря модернизации столичного здравоохранения, в особенности в области лечения инфарктов и инсультов.