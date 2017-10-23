Минобрнауки: введение в школе курса о нравственности в семье надо обсуждать

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Минобрнауки рассматривает все поступающие предложения о совершенствовании школьной программы, но возможное введение нового курса "Нравственные основы семейной жизни" ещё требует широкого обсуждения с педагогическим и родительским сообществом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что в обязательную школьную программу может быть включён предмет "Нравственные основы семейной жизни". Как пишет издание, курс был разработан представителями РПЦ.

"Министерство образования и науки Российской Федерации рассматривает все поступающие предложения. Вопрос внесения дополнительного курса в школьную программу требует широкого обсуждения с педагогическим и родительским сообществом", — сказал Емельянов.

В то же время он отметил, что школьная программа обязательных предметов уже сформирована.

Емельянов также напомнил, что в обязательную школьную программу уже включены курсы "Основы религиозных культур и светской этики" и "Обществознание", в которых уделено внимание изучению традиционных ценностей.