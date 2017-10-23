Рошаль: пострадавшие в теракте на Дубровке до сих пор обращаются за помощью

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пострадавшие при террористическом акте на Дубровке, который произошел 15 лет назад, до сих пор обращаются за помощью, но реже, рассказал РИА Новости директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Леонид Рошаль вел переговоры с террористами во время террористического акта на Дубровке. Благодаря ему из здания театрального центра были выведены восемь детей, а заложникам были переданы вода и медикаменты. За участие в спасении заложников Рошалю вручена премия "Национальный герой", в январе 2003 года президент России Владимир Путин вручил ему орден Мужества, в том же году он был награжден международной премией "Голубь мира".

"Не хочу вспоминать это день. (Пострадавшие) в том инциденте ко мне обращаются, но очень редко", — сказал Рошаль.

Отвечая на вопрос, как бы он поступил сейчас, если бы ситуация повторилась, он отметил, что и сегодня сделал бы все то же самое".

Трагедия в московском театральном центре на Дубровке произошла 23-26 октября 2002 года: группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост" и служащих театра. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате теракта погибли 130 заложников.