Телебашню в Екатеринбурге снесут "направленным разрушением"

Вид на телебашню со смотровой площадки небоскреба Высоцкий в Екатернбурге. Архивное фото

Вид на телебашню со смотровой площадки небоскреба Высоцкий в Екатернбурге. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Недостроенную телебашню в Екатеринбурге собираются снести с помощью технологии "направленного разрушения", сообщил РИА Новости представитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист". Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что власти изучают возможность снести телебашню до старта чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам представителя УГМК, в ходе конкурса выбран исполнитель работ – магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". По информации местных СМИ, при сносе будет использована технология "направленного разрушения", при применении которой сначала внутрь "основания" просядет верхняя часть объекта, а затем рухнет остальное.

"Да, это так", — сказал представитель УГМК, отвечая на вопрос о технологии сноса и добавив, что дата ликвидации телебашни пока неизвестна.