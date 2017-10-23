Телебашню в Екатеринбурге снесут "направленным разрушением"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Недостроенную телебашню в Екатеринбурге собираются снести с помощью технологии "направленного разрушения", сообщил РИА Новости представитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
По словам представителя УГМК, в ходе конкурса выбран исполнитель работ – магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". По информации местных СМИ, при сносе будет использована технология "направленного разрушения", при применении которой сначала внутрь "основания" просядет верхняя часть объекта, а затем рухнет остальное.
"Да, это так", — сказал представитель УГМК, отвечая на вопрос о технологии сноса и добавив, что дата ликвидации телебашни пока неизвестна.