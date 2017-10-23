Опрос показал, что россияне считают определяющим в качестве жизни

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Важнейшим фактором, определяющим качество жизни, россияне считают здоровье, оценивая этот критерий в 4,77 баллов из пяти, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного совместно с компанией Bayer.

Согласно опросу, большинство россиян — 32% считают, что здоровье слагается в первую очередь из эмоционального состояния, 28% — из экологической обстановки, 24% — из доступности квалифицированной медпомощи и 24% — из качества продуктов питания.

Опрос выявил, что ТОП-6 составляющих качества жизни для россиян из 14 тестируемых на протяжение трех последних лет остается неизменным. Опрошенные выделяют среди них здоровье, безопасность, стабильный заработок, экологию, качество и доступность продуктов питания, а также доступность медицинской помощи. Среднее значение важности этих показателей для респондентов составляет 4,61 и более из 5.

Как показал опрос, тестируемые критерии преодолели пороговое значение "удовлетворенности" — 3 из 5 баллов. Аутсайдерами рейтинга оказались критерии экологии, развитости коммунальной инфраструктуры и доступности медицинской помощи. Лидером в рейтинге удовлетворенности стало наличие телефонии и интернета — оценка этого аспекта, определяющего качество жизни, составила 4,73 балла.

Согласно опросу, из-за ухудшения финансового положения 61% респондентов готовы сократить в первую очередь расходы на покупку одежды, мебели, бытовой техники, 52% — минимизировать траты на досуг, занятия спортом и фитнесом. Скорее без изменения останутся расходы на оплату коммунальных услуг и покупку лекарств экономию по ним допускают только 9% и 5% соответственно. В то же время при выборе лекарственных средств россияне несколько чаще экономят: 47% опрошенных предпочитают покупать более дешевые аналоги лекарственных препаратов, а оригинальным лекарственным средствам отдают предпочтение 41%. При этом более половины — 59% — приверженцев оригинальных лекарств не перейдут на более доступные аналоги ни при каких обстоятельствах.

Как следует из опроса, большинство респондентов — 77%, как и в 2014–2016 годах, предпочитают покупать сельхозпродукты отечественного производства. Предпочтение импортным овощам и фруктам отдают 2% респондентов, не имеет значение страна производства для 19% граждан. С мнением о том, что безопасную сельхозпродукцию можно получить только с использованием химических средств защиты растений, соглашаются 16% россиян. Чуть выше эта доля среди молодежи и сельчан — по 20%. Большинство же россиян — 73% — считают, что безопасна только не обработанная химикатами сельхозпродукция.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен по заказу концерна Bayer с 11 по 13 июля в рамках проекта "Bayer Барометр" среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.