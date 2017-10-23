Решений по амнистии в честь 100-летия революции пока нет, заявили в Кремле

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Решений по амнистии в России в честь 100-летия революции пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо решений по амнистии не принималось. Их нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с проектом амнистии к 100-летию революции, который внесет в Госдуму.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов ранее сообщил, что передал в администрацию президента концепцию административной и уголовной амнистии к 100-летию революции. По его словам, под уголовную амнистию могли бы попасть тысячи человек, но она будет меньше, чем предыдущая. Тогда Песков говорил, что предложения будут рассмотрены, но пока решений нет. Этот документ теперь внесет в Госдуму.

Отвечая на вопрос, ознакомились ли с предложениями в Кремле, Песков заявил, что "детально — нет".

"Мы знаем, что такая инициатива была, но решений нет", — добавил он.