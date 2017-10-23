В графике Путина нет спецмероприятий к 15-летию теракта на Дубровке

Москвичи и гости столицы приносят цветы и свечи к зданию Театрального центра на Дубровке. Архивное фото

Москвичи и гости столицы приносят цветы и свечи к зданию Театрального центра на Дубровке. Архивное фото

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет специальных мероприятий, посвященных 15-летию террористического акта на Дубровке, в результате которого погибли зрители и участники мюзикла "Норд-Ост", сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что в России 3 сентября ежегодно отмечается День памяти жертв террористов, когда вспоминают трагические события.

"Это день, когда мы вспоминаем и чтим память тех, кто трагически погиб в результате этого бесчеловечного акта терроризма. А что касается графика президента, то в эти дни каких-либо специальных мероприятий в связи с годовщиной "Норд-Оста" он не предусматривает", — сказал Песков.

Трагедия в московском театральном центре на Дубровке произошла 23-26 октября 2002 года: группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост" и служащих театра. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате теракта погибли 130 заложников.