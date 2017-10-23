Будницкий решил выйти из состава ВАК после "казуса Мединского"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) периодически проходит через ротацию, сообщил РИА Новости член совета из Высшей школы экономики, доктор исторических наук Олег Будницкий.

Ранее "Ведомости" писали, что Экспертный совет, порекомендовавших лишить ученой степени главу Минкультуры Владимира Мединского, ждет ротация. Историки настаивают, что министр культуры защитил свою диссертацию с нарушениями, пишет издание. В Минобрнауки, в свою очередь, РИА Новости сообщили, что ведомство не видит необходимости в принципиальных изменениях работы Высшей аттестационной комиссии (ВАК); любая ротация, которая может происходить, не будет связана с какими-либо событиями.

"Мне ничего не известно о ротации. Периодически она проводится, но когда и в каких масштабах намечена ротация нынешнего Экспертного совета, я не знаю", — сказал Будницкий.

При этом он сообщил, что сам в понедельник уведомил председателя экспертного совета о выходе из его состава.

"Это ни в коей степени не связано с деятельностью самого совета. Напротив – могу лишь гордиться, что принимал участие в его работе. Не считаю, однако, возможным сотрудничать с ВАК после "казуса Мединского", — пояснил он.

По мнению, Будницкого, стандарты, заданные решением президиума ВАК, девальвируют значение научной экспертизы, как по существу рецензируемых текстов, так и по процедуре присуждения ученой степени.