В ПФР напомнили, как россияне могут увеличить пенсию

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пенсионный фонд России напомнил, что сейчас россияне могут дополнительно увеличить размер пенсии, если обратятся за ее назначением позже того срока, когда это право у них возникнет.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на неназванных федеральных чиновников сообщала, что в администрации президента и правительстве якобы рассматривается идея увеличения минимального трудового стажа, необходимого для назначения пенсии по старости. В Минтруда РИА Новости прокомментировали эту информацию, заявив, что повышение минимального трудового стажа не обсуждается.

"У каждого будущего пенсионера есть возможность за счёт более позднего выхода на пенсию дополнительно увеличить свою страховую пенсию за счёт так называемых премиальных коэффициентов. Они имеют разные значения для страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней", — сообщили РИА Новости в фонде.

Как пояснили в фонде, если человек обратится за назначением пенсии через 5 лет после возникновения права на неё, фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия — на 45%.