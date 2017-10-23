Повышение стажа для пенсионеров не обсуждается, заявили в Минтруде

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости не обсуждается, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Минтруда РФ.

Газета "Ведомости" со ссылкой на неназванных федеральных чиновников ранее сообщила, что повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости может стать альтернативой повышению пенсионного возраста в России — такая идея якобы обсуждается в администрации президента и правительстве.

"Никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается", — заявили в Минтруде.