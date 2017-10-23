Алюминиевые заводы Хакасии работают штатно после отключения энергии

Монтажники во время проведения неотложных работ. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Хакасский алюминиевый и Саяногорский алюминиевый заводы работают в штатном режиме после кратковременного отключения электроэнергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Саяногорского алюминиевого завода.

"Предприятия работают в штатном режиме. Было кратковременное отключение электроэнергии. Создана комиссия. Причины выясняются", — сказал собеседник агентства.

Ранее Минэнерго сообщало, что утром в понедельник на Саяногорском и Хакасском заводах "Русала" из-за аварии — повреждения выключателя — произошел полный сброс нагрузки, ведутся аварийно-восстановительные работы. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона на преобразовательной подстанции на территории Саяногорского алюминиевого завода произошло короткое замыкание, был нарушен технологический процесс.