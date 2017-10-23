В "Зарядье" открылась подземная парковка на 430 машин

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Подземная парковка площадью 20 тысяч квадратных метров, рассчитанная на 430 автомобилей, открылась для посетителей парка "Зарядье" в Москве, попасть на нее можно со стороны Москворецкой улицы, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Одноуровневая подземная парковка площадью 20 тысяч квадратных метров открылась для посетителей парка "Зарядье". Паркинг рассчитан на 430 автомобилей. Заехать на стоянку можно с Москворецкой улицы, выехать с нее — на Китайгородский проезд", — говорится в сообщении.

Автомобилисты смогут узнать о количестве свободных мест при помощи электронного табло, расположенного на въезде, уточняется в сообщении. Также аналогичная система навигации с указанием свободных мест есть и внутри парковки. Посетители "Зарядья" смогут оплатить место для паркинга через специальные терминалы. Подчеркивается, что для ветеранов Великой Отечественной войны, а также инвалидов первой и второй группы парковка бесплатна.

"Оставить свой автомобиль на паркинге "Зарядья" можно с 14.00 до 00.00 в понедельник и с 10.00 до 00.00 в остальные дни. Парковка оснащена комплексной системой видеонаблюдения и охраняется сотрудниками Росгвардии", — отмечается на портале.