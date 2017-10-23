В Москве в четыре раза сократилось число эвакуированных машин без номеров

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Москве с мая более чем в четыре раза сократилось количество эвакуированных автомобилей без номеров, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"С мая количество перемещенных автомобилей без номеров сократилось более чем в четыре раза. Если в первые дни после начала действия решения Антитеррористической комиссии на специализированные стоянки в среднем в сутки перемещалось по 30 автомобилей, то сейчас их количество не превышает семи", — рассказал Ликсутов.

По его словам, число машин без номеров в Москве стабильно снижается.

Новый регламент по перемещению транспортных средств был принят по решению Антитеррористической комиссии Москвы 29 апреля. Более чем за пять месяцев работы на специализированные стоянки было перемещено свыше 2,4 тысячи транспортных средств без номеров либо с номерами, имеющими признаки подложности. Особое внимание уделяется автомобилям без номеров, которые оставлены в местах большого скопления людей: у остановок общественного транспорта, станций метро, парков, скверов. Эти транспортные средства могут угрожать безопасности горожан, быть причастными к противоправной, в том числе и террористической деятельности.

Кроме того, такие машины значительно затрудняют работу правоохранительных органов, так как идентифицировать подобный автомобиль, чтобы в полной мере обеспечить безопасность жителей, зачастую невозможно.