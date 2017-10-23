МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Администрации президента и правительстве придумали, чем заменить повышение пенсионного возраста, и теперь обсуждают увеличение минимального трудового стажа для получения пенсии по старости. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на трех чиновников.

Как отметили собеседники издания, резкое повышение пенсионного возраста не приведет к необходимому эффекту для бюджета в краткосрочном периоде. Кроме того, по словам чиновников, инициатива не найдет одобрения в обществе.

С другой стороны, как подчеркивает один из источников газеты, повышение стажа послужит стимулом, чтобы людям хотелось больше работать и выходить из серого сектора для получения более высокой страховой пенсии. Также это, по его словам, сможет пополнить бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).

Однако чиновники не смогли прийти к единому ответу на вопрос, станет ли новая идея полноценной альтернативой повышению пенсионного возраста. Один из собеседников отметил, что минимальный стаж не будут повышать резко, поэтому, несмотря на задержку, в будущем пенсионный возраст все равно вырастет. Другой источник полагает, что увеличение трудового стажа сможет полностью заменить повышение пенсионного возраста, поскольку иначе это будет "политически нецелесообразно".

Источники издания не уточнили, на сколько может измениться трудовой стаж.

Ранее СМИ сообщали, что в Минфине выяснили, сколько средств бюджет сможет сэкономить при повышении пенсионного возраста в России до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.