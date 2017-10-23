МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Администрации президента и правительстве придумали, чем заменить повышение пенсионного возраста, и теперь обсуждают увеличение минимального трудового стажа для получения пенсии по старости. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на трех чиновников.
С другой стороны, как подчеркивает один из источников газеты, повышение стажа послужит стимулом, чтобы людям хотелось больше работать и выходить из серого сектора для получения более высокой страховой пенсии. Также это, по его словам, сможет пополнить бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).
Источники издания не уточнили, на сколько может измениться трудовой стаж.
Ранее СМИ сообщали, что в Минфине выяснили, сколько средств бюджет сможет сэкономить при повышении пенсионного возраста в России до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.