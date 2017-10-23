В постели с врагом: отчего в России распадается каждый второй брак

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Россия уже три десятилетия держится в "топе лидеров" по количеству разводов.

По данным Росстата, за вторую половину ХХ века число разводов в стране увеличилось в пять раз. Если в 50-е годы прошлого века количество официально распавшихся браков не превышало 0,5, то в 2002-м году страна побила рекорд за всю историю наблюдений — 5,9.

Высокие показатели сохранились и в новом тысячелетии: в 2016 году показатель разводов снизился до 4,1. В среднем разводится каждая третья пара, в некоторых регионах, по данным статистики, — каждая вторая.

Корреспондент РИА Новости выяснила, почему люди в современных семьях все чаще подают на развод, что заставляет молодежь не торопиться со свадьбой и сколько на самом деле живет любовь.

Разный возраст, три проблемы, одна беда

Сегодня о проблемах в семье разведенные мужчины и женщины делятся не только с близкими, но и анонимно в социальных сетях. В большинстве своем причины одинаковые: пропали чувства, муж или жена попались на измене, кто-то из супругов пьянствовал или же реальность оказалась далека от ожиданий. Среди часто повторяющихся причин — "он не мог обеспечить нашу семью" и "с ней я не видел нашего будущего".

Николай (имя изменено) рассказывает, что прожил со своей супругой только три месяца и понял, что сохранить семью у них не получится.

"Отчасти вина на мне, потому что я разбаловал ее и позволил сесть на шею. Она была зациклена на сплетнях, турецких ТВ-сериалах, еде. А я из интеллигентной семьи, у меня другие цели — карьера, образование, саморазвитие. Хотел ей это тоже привить, но ей было неинтересно", — говорит мужчина.

Он рассказывает, что жена не занималась домашним хозяйством, зато "хотела много гулять и безмерно тратить деньги".

"Многие скажут и будут правы: куда я смотрел? Но я был в нее влюблен. Не пил, не дебоширил, не бил ее. Не изменял. Хорошо зарабатывал. Но отношения зашли слишком далеко. Узнав, что я хочу получить развод, она начала говорить соседям, родственникам и коллегам, что я импотент. Я даже думал подать на нее в суд за клевету, потому что проблемы со здоровьем были как раз у нее, есть справки", — говорит мужчина.

Москвичка Светлана прожила с мужем 15 лет, но развелась, потому что он часто выпивал. "Настал момент, когда я не смогла больше этого терпеть и подала на развод, — рассказывает она. — Муж знал об этом, но на заседания суда не ходил. Нас все равно развели. Пока мы живем в одной квартире, потому что ему некуда податься. Вместе воспитываем 13-летнюю дочь, и я боюсь сказать ей о том, что мы с отцом в разводе, потому что она очень ранимая. Муж, теперь уже бывший, замкнулся, много молчит, грустит, стал совсем мало работать".

© Fotolia / Olga Ivanova Формальная запись «несходство характеров», предлагаемая в ЗАГСе, включает в себя целый спектр разнообразных причин: наиболее частыми становятся алкоголизм, агрессивное поведение мужа и измены. © Fotolia / Olga Ivanova Формальная запись «несходство характеров», предлагаемая в ЗАГСе, включает в себя целый спектр разнообразных причин: наиболее частыми становятся алкоголизм, агрессивное поведение мужа и измены.

Наталья и Александр из Читы отметили фарфоровую свадьбу — 20 лет совместной жизни, а год спустя развелись. Оказалось, что муж изменял Наталье последние 10 лет.

"Воспитали двоих детей, в принципе все было нормально. Но начала замечать, что мы друг от друга отдаляемся. Постоянные претензии с моей стороны — начиная от незакрытого колпачка от зубной пасты и заканчивая поздним приходом домой. Он на мои скандалы не реагировал. В конечном счете выяснилось, что у него есть любовница. На фоне моих постоянных истерик она, наверное, выглядела ангелом, а по факту увела мужа из семьи. Через полгода мы развелись, прошло уже 12 лет, отношения до сих пор не поддерживаем".

Н — независимость

Более подробную картину причин развода дают многолетние опросы ВЦИОМ. Социологи обобщили результаты и выяснили, что развод, как и брак, в современном обществе зависит больше от индивидуальных причин, нежели от устоявшихся норм, как это было в советские годы. На переоценку семейных ценностей повлияли период застоя, перестройка, распад Советского Союза, экономические кризисы. По мнению социологов, общество стало свободным, каждый человек — самостоятельным.

Эксперты также пришли к выводу, что появившаяся возможность развестись дала человеку уверенность в своих силах. Так он может показать, что сам управляет своей судьбой. Росстат подкрепляет эти выводы: скачок в количестве разводов отмечается уже в 1980 годах — до 4,2 на 1000 человек. Дальше рост продолжился: в 90-е — 4,5, в начале 2000-х — уже 5,9.

Новые конфликты

Социологи приходят к выводу, что сегодня нет необходимости заключать официальный союз с кем-то, лишь бы обеспечить себя и своего ребенка всем необходимым. Изменились ценности — важнее стали личностный рост и свобода. Разведенных женщин, матерей-одиночек, равно как и отцов-одиночек, уже никто не осуждает. Развод не считается чем-то зазорным.

Исследование социолога из Стэнфордского университета Майкла Розенфельда (Michael Rosenfeld) показало: 69% разводов в мире — это идея жены. Россия — не исключение: исследовательский центр портала Superjob сделал вывод, что 57% разводов инициируют женщины.

Влияние родственников и наличие детей все меньше скрепляет брак. При этом, считают социологи, сдерживающим фактором может стать невозможность "поделить" имущество либо решить вопрос о порядке воспитания детей после развода. Важным моментом остается также экономическая зависимость одного супруга.

Адвокатская забота

Зачастую муж и жена сами не знают, зачем им нужен был этот брак и почему теперь они хотят развестись. Статистика подтверждает это: по данным ВЦИОМ, только 10% опрошенных жителей России считают, что развод — крайняя мера, а брак нужно пытаться сохранить любой ценой.

В 80-х годах существовала практика, когда суды становились отчасти психологами и старались сохранить отношения. Юрист Сергей Серый рассказывает, что в его практике был случай, когда мужчина хотел развестись, причем настаивал на этом категорически: "У них с женой было двое детей. И кто их примирил — суд, партком, профком или родственники, мне неизвестно, но вместе по сей день".

В современном законодательстве тоже есть возможность примирения. Согласно статье 22 Семейного кодекса Российской Федерации, если один из супругов против развода, суд может дать три месяца на примирение и отложить разбирательство. Однако, по словам Серея Серых, позитивных случаев практически не бывает: "Мне такие случаи неизвестны. А вот грызня из-за имущества — сколько угодно".

С адвокатом соглашается председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов. По его словам, последние 15 лет суды по расторжению браков носят формальный характер. Судьи не вдаются в подробности причин прекращения отношений и никаких действий, направленных на сохранение семьи, не предпринимают.

© Fotolia / Rafael Ben-Ari Вопросы о разделе имущества и определения порядка общения с ребенком или определения его места жительства рассматриваются в отличие от дел по расторжению браков, в районных судах, а не мировых. Поэтому если возникает необходимость разделить имущество, спор в отношении такового рассматривает другой судья и в другом суде, вне зависимости от наличия брака или его прекращения. © Fotolia / Rafael Ben-Ari Вопросы о разделе имущества и определения порядка общения с ребенком или определения его места жительства рассматриваются в отличие от дел по расторжению браков, в районных судах, а не мировых. Поэтому если возникает необходимость разделить имущество, спор в отношении такового рассматривает другой судья и в другом суде, вне зависимости от наличия брака или его прекращения.

"Процесс проходит в основном в одно–два заседания и занимает максимум 1–2 месяца. При таком подходе суд совершенно не нужен, поскольку не выполняет никаких особенных процедур, подвластных только суду. Любое расторжение брака вполне может быть возложено на органы ЗАГС", — считает Сухов.

Он обращает внимание, что при расторжении браков процессы по разделу имущества возникают примерно в 75% дел. Споры по детям имеют место гораздо реже, не более чем в четверти процентов случаев.

Сколько живет любовь

Если подавляющее большинство мужчин и женщин в начале 2000-х вступали в брак максимум до 25 лет, то с каждым годом союзы становятся "старше". В 2016-м львиная доля браков приходилась уже на возраст до 35 лет. При этом количество разводов в стране с годами практически не снижается, что, возможно, опровергает стереотип "женитьба в более зрелом возрасте делает брак устойчивым". Данные Росстата: за первые четыре года совместной жизни происходит 40% разводов. Еще 23% пар расстаются через 10 лет совместной жизни. Остальные 37% браков распадаются после 10 и более лет.

Побыстрее бы выскочить

По мнению психолога Елены Туриной, как правило, разводы случаются потому, что люди заранее не имели отчетливых представлений о том, зачем им нужна семья, и плохо знали человека, с кем планировали союз.

"Это первостепенная причина разводов — партнеры просто поспешили поскорее жениться. Девушка хочет "сбежать в замужество", потому что в ее семье, возможно, было психическое давление, например ей внушали, что она какая-то "неправильная". У мужчины с юности тоже могут быть свои комплексы, осознание мнимой неуспешности. Гонка в таком случае — фундамент для развода. Когда люди узнают друг друга лучше, может оказаться, что муж любит выпить, а жена — истеричка", — говорит Турлина.

© Fotolia / olly Согласно результатам последнего опроса ВЦИОМ, большинство россиян считают разводы в принципе допустимым. Для каждого четвертого расторжение брака возможно при «фактическом распадении семьи». Каждый второй говорит, что все зависит от конкретного случая. И только 10 % опрошенных жителей России уверены, что развод – это крайняя мера, и брак нужно пытаться сохранить любой ценой. © Fotolia / olly Согласно результатам последнего опроса ВЦИОМ, большинство россиян считают разводы в принципе допустимым. Для каждого четвертого расторжение брака возможно при «фактическом распадении семьи». Каждый второй говорит, что все зависит от конкретного случая. И только 10 % опрошенных жителей России уверены, что развод – это крайняя мера, и брак нужно пытаться сохранить любой ценой.

Психолог уверена: бороться за брак нужно, когда действительно есть что сохранять. "Зачастую в семьях случаются кризисные моменты, например когда рождается ребенок или один из супругов решил получить высшее образование либо устроился на работу. Наступает перераспределение ролей. Но этот кризис пройдет, стыки отшлифуются, и семья выйдет на новый уровень", — уверена психолог.

Турлина считает, что для счастливого и продолжительного брака не нужно рассматривать каждого знакомого как потенциального супруга: "Если встречаться с человеком и думать, как себя показать с лучшей стороны, то можно не рассмотреть того, с кем собираешься выстраивать отношения".

Тем не менее, по мнению психолога Елены Турлиной, институт брака себя не изжил, он только заметно видоизменился по сравнению с прошлыми поколениями.

"Сейчас брак строится на других принципах: многие мужчины ищут хозяйку для своего дома, для регулярности в интимной жизни, некоторые подвержены общественному мнению якобы "пришло время". Нередко мужчины, равно как и женщины, расписываются, чтобы достичь высот в карьере. Также существуют мужчины-альфонсы или девушки, которые хотят сидеть дома и не работать. А раньше брак держался на ведении совместного быта, зависел от материального благосостояния супругов плюс моральные устои и стереотипы в обществе не позволяли быстро разойтись. При этом мужья и жены так же "бегали" друг от друга. Просто это скрывалось", — говорит она.

Зачастую люди не знают, как жить в браке: главная их задача — просто выйти замуж или жениться. После этого, считает психолог, многие начинают действовать без учета интересов супруга. "И мужчины, и женщины думают: "Теперь я могу делать что хочу". После получения штампа в паспорте уже никто не старается произвести хорошее впечатление на партнера. Но зачастую это происходит не потому, что супруг не уважает мнение второй половины: дело в том, что он не знает, как вести себя иначе", — уверена психолог.