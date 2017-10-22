"Она стала монстром": Джигарханян заявил, что постарается забыть жену

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Знаменитый актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян в эфире НТВ высказал громкие обвинения в адрес супруги Виталины Цимбалюк-Романовской.

В частности, Джигарханян упрекнул жену за желание завести ребенка. По его словам, "только авантюрист" согласится на такой шаг в 80 лет.

Актер также назвал супругу "монстром", обвинив ее в желании завладеть его состоянием и театром. "Я всю оставшуюся жизнь буду стараться забыть ее", — заявил Джигарханян.

Джигарханяна 10 октября госпитализировали в 57-ю городскую больницу Москвы, его состояние оценивалось как средней тяжести. Отмечалось, что 82-летний артист поступил в больницу частным образом, без каких-либо документов и просил не сообщать о состоянии его здоровья никому, включая 38-летнюю супругу.

СМИ сообщили о намерении актера развестись. В программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым" Джигарханян рассказал, что его жена причинила ему "много боли" и он не готов ее простить.

В четверг супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию. Как сообщила РИА Новости ее представитель Ирина Мазур, она готова начать бракоразводный процесс.

"В связи с создавшейся ситуацией и с тем, что Армен Борисович продолжает ее всячески позорить, Виталина уволилась из театра по собственному желанию, а также приняла решение начать бракоразводный процесс", — сказала Мазур.

По словам представителя Цымбалюк-Романовской, экс-директор театра Джигарханяна в пятницу покинула Москву, "чтобы привести себя в порядок и восстановить подорванное этой ситуацией здоровье".