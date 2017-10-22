В Москве временно закроют участок "фиолетовой" ветки метро

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии московского метро будут закрыты для пассажиров с 28 октября по 3 ноября, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Для строительства новой линии метро с 28 октября по 3 ноября будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект". Поезда будут курсировать только до станции "Выхино", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 4 ноября, в 5:30 утра. Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта.

Ограничения на участке от "Выхино" до "Котельников" связаны с важным этапом возведения новой линии метро — работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии Московского метрополитена, открытие которой запланировано на 2018 год. При строительстве столь серьезного объекта необходимо временное прекращение движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии. Подобные работы будут проведены еще раз в 2018 году, ориентировочно, в мае.