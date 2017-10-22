Мэр Сочи рассказал о снижении преступности во время фестиваля молодежи

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Количество преступлений в Сочи во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов уменьшилось; наряду с полицией, безопасность и охрану общественного порядка на курорте дополнительно обеспечивали 455 казаков и 98 членов народной дружины, рассказал на итоговой пресс-конференции глава города Сочи Анатолий Пахомов.

"Безопасностью в городе дополнительно занимались 455 казаков. В Имеретинской низменности их не было, они были по районам города. Также в охране общественного порядка совместно с полицией участвовали 98 членов народной дружины. За это время роста преступлений, даже самых мелких, не произошло. Наоборот, уменьшилось, потому что особое внимание было со стороны правоохранительных органов безопасности", — заявил журналистам градоначальник.

Фестиваль официально открылся в Сочи 15 октября, а в субботу прошла церемония закрытия. Мероприятия, проходящие в Олимпийском парке Сочи, собрали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Помогали в организации события пять тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств. Студенты и молодые специалисты со всех континентов в течение фестивальной недели обсуждали такие темы, как глобальная политика и международная безопасность, индустрия и экономика будущего, экология. Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты — Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.