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Общество

Мэр Сочи рассказал о снижении преступности во время фестиваля молодежи

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (141)
12:2322.10.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 17 октября 2017Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 17 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Количество преступлений в Сочи во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов уменьшилось; наряду с полицией, безопасность и охрану общественного порядка на курорте дополнительно обеспечивали 455 казаков и 98 членов народной дружины, рассказал на итоговой пресс-конференции глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 21 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Мы были на одной волне": в Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи
"Безопасностью в городе дополнительно занимались 455 казаков. В Имеретинской низменности их не было, они были по районам города. Также в охране общественного порядка совместно с полицией участвовали 98 членов народной дружины. За это время роста преступлений, даже самых мелких, не произошло. Наоборот, уменьшилось, потому что особое внимание было со стороны правоохранительных органов безопасности", — заявил журналистам градоначальник.

Фестиваль официально открылся в Сочи 15 октября, а в субботу прошла церемония закрытия. Мероприятия, проходящие в Олимпийском парке Сочи, собрали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Помогали в организации события пять тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств. Студенты и молодые специалисты со всех континентов в течение фестивальной недели обсуждали такие темы, как глобальная политика и международная безопасность, индустрия и экономика будущего, экология. Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты — Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кириенко высоко оценил работу службы безопасности на Фестивале молодежи
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.

На одной волне: в Сочи завершился XIX Фестиваль молодежи и студентов
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкXIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 14 по 22 октября. Его главными площадками стали Сочи и Москва. Более 1,5 тысячи иностранных участников приняли участие в региональной программе.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 14 по 22 октября. Его главными площадками стали Сочи и Москва. Более 1,5 тысячи иностранных участников приняли участие в региональной программе.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПервый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.Участница церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ этом году Россия принимала молодежный форум в третий раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957 и в 1985 годах.Церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
© РИА Новости / Максим Блинов
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В этом году Россия принимала молодежный форум в третий раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957 и в 1985 годах.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЦелую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Целую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники фестиваля также побывали на концертах известных музыкантов, катались на коньках, смотрели авиационное шоу "Соколов России" и даже прошли мастер-класс "Как выспаться при жизни".Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники фестиваля также побывали на концертах известных музыкантов, катались на коньках, смотрели авиационное шоу "Соколов России" и даже прошли мастер-класс "Как выспаться при жизни".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТемы лекций и панельных дискуссий касались шести актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Темы лекций и панельных дискуссий касались шести актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ фестивале приняли участие 25 тысяч гостей из 188 стран, им помогали около пяти тысяч волонтеров.
На фото: гости из КНДР на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.Гости из Корейской На­род­но-Де­мок­ра­ти­чес­кой Республики на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В фестивале приняли участие 25 тысяч гостей из 188 стран, им помогали около пяти тысяч волонтеров.
На фото: гости из КНДР на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкФестивальная суббота стала днем России. Предыдущие дни молодежного форума были посвящены странам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Фестивальная суббота стала днем России. Предыдущие дни молодежного форума были посвящены странам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБразильский участник Энрике Домингес, выступая на церемонии закрытия, отметил, что "российская молодежь сделала этот фестиваль для молодежи мира". "Мы были на одной волне. Мы — команда будущего", — сказал он.Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бразильский участник Энрике Домингес, выступая на церемонии закрытия, отметил, что "российская молодежь сделала этот фестиваль для молодежи мира". "Мы были на одной волне. Мы — команда будущего", — сказал он.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВместе с волонтерами фестиваля гости церемонии закрытия приняли участие в "танцевальном баттле между парнями и девушками", делали живую волну и узнали, что такое "камера поцелуев".Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Вместе с волонтерами фестиваля гости церемонии закрытия приняли участие в "танцевальном баттле между парнями и девушками", делали живую волну и узнали, что такое "камера поцелуев".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗавершилось шоу исполнением неофициального гимна фестиваля, который написал профессиональный музыкант из Чада Ндолегул Джасрабе Эрве, песни Леонарда Коэна "Аллилуйя" и праздничным салютом.Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Завершилось шоу исполнением неофициального гимна фестиваля, который написал профессиональный музыкант из Чада Ндолегул Джасрабе Эрве, песни Леонарда Коэна "Аллилуйя" и праздничным салютом.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВсего в церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи приняли участие более 10 тысяч зрителей.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
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Всего в церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи приняли участие более 10 тысяч зрителей.
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