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Общество

Путин рассказал о технологии более страшной, чем ядерная бомба

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (133)
21:1821.10.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на панельной дискусии в рамках фестиваля молодежи и студентов. 21 октября 2017Президент РФ Владимир Путин на панельной дискусии в рамках фестиваля молодежи и студентов. 21 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Технология создания человека с заданными характеристиками с помощью генной инженерии может оказаться страшнее атомной бомбы, заявил Владимир Путин на сессии "Молодежь 2030. Образ будущего" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Владимир Путин на панельной дискусии в рамках фестиваля молодежи и студентов. 21 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин посоветовал участникам фестиваля молодежи строить прикладные планы

По словам главы государства, современная наука открывает потрясающие возможности в области изменения природы человека, однако подобные исследования могут иметь непредсказуемые последствия.

"Можно представить, что человек может создать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, без чувства сострадания и сожаления, без боли", — сказал президент.

"Вы понимаете, человечество может вступить — и, скорее всего, вступит в ближайшее время — в очень сложный и ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы", — подчеркнул Путин.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чтобы этого не случилось, глава государства посоветовал сохранять четкие нравственные ориентиры и помнить об этических основах любого дела. "Все, что мы делаем, должно идти на пользу дела, укреплять человека, а не разрушать его", — резюмировал он.

Будущее начинается сегодня

Обратившись по-английски к участникам фестиваля, Путин отметил, что "будущее начинается здесь, и будущее – это вы". Он выразил уверенность в том, что фестиваль оказался полезен для 30 тысяч молодых людей, которые приехали в Россию со всего мира.

"Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас", — сказал президент.

Замечательные и грандиозные планы

Российский лидер также посоветовал участникам сессии строить "прикладные и реализуемые планы", соответствующие запросам сегодняшнего дня.

"Просто поделюсь своими соображениями о том, что, я думаю, нужно иметь в виду, когда вы будете реализовывать ваши замечательные и грандиозные планы. Начну с самого простого. Первое — эти планы — если это, конечно, не планы в области фундаментальной науки — должны быть прикладными. Они должны быть реализуемыми, исходя не только из завтрашнего и послезавтрашнего дня, но и из дня сегодняшнего", — сказал он.

Во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Глава государства привел в пример идею массовых космических перелетов, которая кажется очень привлекательной, однако на сегодняшний день неосуществима из-за своей дороговизны.

Внедрять в широкую практику

Говоря о современных технологиях, Путин обратил внимание на трудности их освоения. Так, президент вспомнил о гражданской сверхзвуковой авиации, которая, несмотря на свою перспективность, так и не стала массовым явлением.

"Вот Алексей Николаевич Косыгин, был у нас такой премьер-министр в правительстве Советского Союза, его спросили, сколько стоит сверхзвуковой гражданский самолет Ту-144? Вы знаете, что он ответил? Он ответил: "Об этом знает только один человек – я, но я никому не скажу". Вот пока будет такая ситуация, у нас сложно будет внедрять современную технику", — пояснил президент.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. 20 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Он подчеркнул, что с подобным порядком вещей следует бороться, а наиболее эффективные разработки необходимо как можно скорее "внедрять в широкую практику".

Секрет успеха

В своей речи Путин подчеркнул, что наибольшего успеха в будущем добьются те, кто не только обладает глубокими знаниями, но и способен креативно мыслить и работать в команде.

"Конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют софт скилс: и креативным, и плановым, и другими видами мышления", — сказал он.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. 20 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
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Президент также обратил внимание на важность всестороннего образования и посоветовал делегатам не замыкаться в отдельно взятой сфере знания.

Фестиваль молодежи и студентов

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума стали около 30 тысяч молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля.

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