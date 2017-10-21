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Общество

Пожар в Ростове-на-Дону: погорельцы боятся, что субсидий на жилье не хватит

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Пожар в Ростове-на-Дону (139)
20:2821.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Пострадавшие от августовского пожара на Театральном спуске в центре Ростова-на-Дону опасаются, что выделенных властями субсидий не хватит на приобретение нового жилья, об этом они заявили в субботу на встрече с представителями законодательной и исполнительной власти Ростова и региона. Госслужащие заверяют, что выделенных денег хватит на жилье в новостройках, но те расположены не в центре города.

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска. Август 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону выделят 259 миллионов рублей
Сильный пожар произошел 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены свыше 100 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Пожар в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБолее двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.Сотрудники противопожарной службы МЧС России и коммунальных служб во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Более двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровИз-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Из-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЧерез какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Через какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПлощадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Площадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкРаботы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Работы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЗа день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
За день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровВ МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
В МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПосле пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
После пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".
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Новый закон вместо сертификатов

Сотрудники Росгвардии участвуют в тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону. Архивное фото
© Фото : ДВСМИ Росгвардии
В Ростове-на-Дону почти 500 человек получат помощь от властей после пожара
Власти Ростовской области предлагают погорельцам форму поддержки в виде субсидий вместо государственных жилищных сертификатов, так как в ином случае на помощь в приобретении жилья могут претендовать лишь 15-18% пострадавших. Региональные власти планируют принять областной закон, который, по словам чиновников, позволит оказать поддержку в приобретении жилья большему числу погорельцев — на данный момент это 361 человек (к ним могут добавиться еще 188, которые должны подтвердить факт проживания в данном районе) вместо лишь 88, кто мог претендовать на сертификат.

"Федеральным законом установлены очень жесткие требования к людям, которые лишились жилья в результате ЧС. Для того чтобы получить государственный жилищный сертификат, необходимо иметь в собственности сгоревшее жилье, постоянно проживать в этом месте, а также быть зарегистрированным по месту проживания. При этом человек, претендующий на получение сертификата, не должен иметь в собственности другого жилья. Когда мы наложили эти требования на те случаи, которые имеются в этих 311 семьях, мы увидели, что реальное возмещение по этому федеральному закону могут получить не больше 15-18% пострадавших", — пояснил председатель законодательного собрания области Александр Ищенко.

Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
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Третий за месяц пожар в Ростове-на-Дону: двое погибли, сотни эвакуированы
Ранее правительство региона подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки пострадавших при пожаре. Это документ регионального уровня об оказании иной поддержки, нежели предусмотрено сегодня законодательством. Как сообщил губернатор Василий Голубев, власти региона обратились к руководству страны с просьбой в связи с масштабностью пожара оказать помощь в виде дотаций (274 миллиона рублей), для того чтобы поддержать максимальное количество погорельцев. Примерно столько же планируют выделить из областного бюджета.

Ищенко заявил, что на данный момент есть поручение председателя правительства РФ Минфину подготовить распоряжение о выделении области 259 миллионов рублей.

После подписания распоряжения правительством заксобрание Ростовской области внесет на согласование проект областного закона, который предусматривает предоставление помощи для приобретения жилья из расчета соцнормы из среднего нормативам стоимости 1 кв метра в размере 36,7 тысячи рублей за счет средств федерального и областного бюджетов и 10 тысяч за счет средств федерального бюджета. По словам Ищенко, выделенные из федерального бюджета деньги поступят примерно в середине декабря. В данный момент около 500 пострадавших получили чуть больше 83 миллионов рублей.

Купить в центре не получится

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В Ростове-на-Дону готовят жилищные сертификаты для пострадавших от пожара
Глава города Виталий Кушнарев на встрече назвал погорельцам конкретные суммы субсидий, на которые они могут рассчитывать, учитывая соцнорму. Так, на одного человека, исходя из соцнормы в 33 кв метра, придется 1,544 миллиона рублей, два человека (42 кв м) могут рассчитывать на 1,965 миллиона рублей, три человека (18 кв метров на каждого) — 2,577 миллиона рублей. Погорельцы твердо убеждены, что за данные суммы невозможно купить подходящее жилье в новостройках в центре города.

"У меня был огромный двухэтажный дом, у каждого сына было по большой комнате. Те деньги, которые мне сейчас рассчитают, это будет 3 миллиона рублей, я даже однушку в новостройке не куплю", — сказала жительница Театрального спуска Надежда.

Тушение лесных пожаров в Волгоградской области
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Пострадавшим от пожаров в Волгоградской области направили 13 млн рублей
Глава города уточнил, что ей полагается около 4,2 миллиона рублей, учитывая то, что в сгоревшем доме проживала еще мать Надежды. В ответ местная жительница заявила, что "это в корне не меняет дела".

Многие пострадавшие жители уже интересуются ценами на жилье и заверяют власти, что купить квартиру в центре города за предоставленный размер субсидий невозможно.

"Меня интересует, есть ли в центре дома, где по таким ценам были бы квартиры. Я узнавала, на ул. 23-я линия (недалеко от Театрального спуска) однокомнатная квартира стоит 2,4 миллиона рублей, хотя там просто голый стройвариант. Мы жили в центре, хотелось бы и остаться в центре", — говорит жительница ул. Седова Татьяна.

Кушнарёв признал, что в центре квартиру в новостройке погорельцам купить и правда не получится. По его словам, в строящихся домах, которые находятся "ближе к центру", можно купить достойное жилье за предоставленный размер субсидии. Власти в данный момент предоставляют погорельцам возможные варианты для дальнейшего проживания.

Восстанавливать не разрешат

Разрешения восстанавливать сгоревшие дома погорельцам давать не будут, а земельные участки администрация будет выкупать. При этом ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что судьбу земель на Театральном спуске будут решать с участием жителей, в том числе погорельцы смогут восстановить дома.

Последствия пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В Ростове-на-Дону артисты пожертвуют средства пострадавшим от пожара
"Если дом признан непригодным для проживания в результате обследования, то вы входите в перечень людей, которым будет предоставлена субсидия для получения жилья. Восстанавливать конкретно ваш дом не нужно, и мы на это дело разрешительных документов не выдадим, потому что территория там не предназначена для жилищного строительства. Земля, которая находится в вашей собственности, будет изыматься в соответствии с муниципальным заданием", — пояснил Кушнарёв, отвечая на вопрос одного из погорельцев.

После пожара специальная комиссия обследовала 250 домов на Театральном спуске, 163 объекта признаны непригодными. Ремонтно-восстановительные работы будут проводить в 23 домах, которые не сильно пострадали от огня. Также в ходе обследовании установлено, что 24 дома было разрушено еще до пожара.

Жители высказали опасение, что их земли заберут "за копейки". Глава города заверил, что администрация выкупит у собственников земли по рыночной стоимости, так что никто не будет обижен. Этим вопросом планируют заняться уже в 2018 году.

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